Повірка лічильників під час війни: чи можна відкласти її

Під час воєнного стану проходити повірку не обов’язково, але рекомендується

Навіть попри воєнний час, українцям необхідно вчасно і правильно передавати показники лічильників, щоб уникнути переплат за комунальні послуги. Проте деякі постачальники послуг можуть також наполягати на проведенні планової повірки лічильника.

Втім, як пояснили у Держпродспоживслужбі Кіровоградської області, під час воєнного стану закон стоїть на стороні споживачів, а тому вимагати зараз пройти цю процедуру ніхто не може.

У мирний час необхідно проходити планову повірку лічильників води кожні 4 роки, а лічильників газу кожні 8 років.

Однак 5 квітня 2022 року Кабмін прийняв постанову №412, в якій дозволив не проводити ці повірки аж до закінчення воєнного стану та ще три місяці після її завершення. До цього часу всі показники вважаються коректними і постачальники повинні їх прийняти.

При цьому не виключається, що постачальник може не поінформувати клієнта про дію цієї постанови та застосовувати при цьому норми про відмову враховувати показання лічильника, який не пройшов повірку.

"У випадках можливого тиску постачальників комунальних послуг споживачі повинні знати, що закон на їхньому боці і ніхто не може вимагати здійснювати повірку лічильника до кінця воєнного стану або відмовлятися приймати показники лічильників у цей період", — зазначають у Держпродспоживслужбі.

Разом з тим, у відомстві рекомендують все ж таки її пройти, якщо є така можливість, оскільки після скасування воєнного стану можуть утворитися довгі черги.

Як повідомлялося раніше, дані лічильника електроенергії можна передати онлайн. При цьому для цієї процедури існує кілька варіантів.