Коли переплачувати не хочеться: поради тим, хто не зробив повірку лічильників вчасно

Повірку лічильників можна замовити у будь-який час

Українцям, які не мешкають на окупованій території або в зоні бойових дій, необхідно вчасно проводити повірку лічильників, щоб не переплачувати за комуналку. Втім, трапляються випадки, коли пройти процедуру вчасно просто не було можливості.

Як йдеться у матеріалі poverka.org.ua, у такому разі лічильник буде знято з обліку, а його показники прийнято не буде.

Тобто сума у платіжці нараховуватиметься за показником загальнобудинкового лічильника — із загальних показників буде вираховано суму всіх показників квартирних лічильників, а залишок буде розподілено порівну між квартирами, де їх немає або вони не повірені.

Якщо ж загальнобудинковий лічильник теж відсутній, то суму буде встановлено відповідно до встановлених нормативів.

Проте варто розуміти, що замовити перевірку лічильника можна будь-якої миті замість того, щоб чекати на період штатного проведення процедури. Наприклад, це корисно, коли є сумніви, що він працює справно.

Якщо виникла потреба провести повірку, звертатися варто лише до ліцензованих організацій.

Якісний лічильник середньої цінової категорії може спокійно пройти дві-три повірки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно знімати показники лічильників води та куди їх передавати.