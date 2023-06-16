Що робити, якщо не встигли передати показники лічильника води: як киянам виправити ситуацію

Після виправлення даних, перерахунок відбудеться автоматично

В Україні триває період передачі показників лічильників води, який триває щомісяця до 28 числа. Однак якщо хтось із мешканців Києва не встиг це зробити вчасно, то вихід є.

Як йдеться у повідомленні "Київтеплоенерго", показники лічильників можна починати передавати вже зараз, не чекаючи кінця місяця, оскільки це можна зробити з 5-го числа.

Якщо ж з якихось причин показники не вдалося передати вчасно, їх можна скоригувати. Після внесення коректних даних, перерахунок нарахувань відбудеться автоматично.

Зробити це можна:

у месенджері Центру комунального сервісу (ЦКС) у Facebook за посиланням ;

на сайті ЦКС за посиланням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно знімати показники лічильників води та про що необхідно пам’ятати, щоб не заплутатися.

Крім того, ми писали про те, як правильно знімати показання газового лічильника, а також як передати показники лічильника за світло дистанційно.

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