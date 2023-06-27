Повірка лічильників повертається: що буде, якщо не пройти її вчасно

Жителі частини України все ще можуть не проходити процедуру

В Україні відновили планову перевірку лічильників, а тому мешканців нашої країни закликали не відкладати цю процедуру у довгу скриньку.

Про це повідомив голова комісії з питань ЖКГ Київради Олександр Бродський у своєму Facebook.

За його словами, щоб уникнути стресу через збільшені рахунки в платіжках пройти цю процедуру необхідно до 7 липня 2023 року.

"Інакше постачальники комунальних послуг нараховуватимуть мешканцям столиці за отримані послуги за нормою згідно з кількістю зареєстрованих осіб у квартирі", — написав він.

Бродський зазначив, що зазвичай у такому разі сума виходить вищою, ніж середнє споживання українців.

"Не давайте приводу монополістам нараховувати вам зайві гроші", — додав він.

Як відомо, йдеться про постанову Кабміну №440, яка набула чинності 4 червня. У документі йдеться, що громадяни, у яких настав термін повірки лічильників, мають це зробити протягом трьох місяців після закінчення опалювального періоду.

Винятком є мешканці окупованих населених пунктів, а також мешканці зон активних бойових дій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно знімати показники лічильників води та куди їх передавати.