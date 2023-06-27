Повірка лічильників повертається: що буде, якщо не пройти її вчасно
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Жителі частини України все ще можуть не проходити процедуру
В Україні відновили планову перевірку лічильників, а тому мешканців нашої країни закликали не відкладати цю процедуру у довгу скриньку.
Про це повідомив голова комісії з питань ЖКГ Київради Олександр Бродський у своєму Facebook.
За його словами, щоб уникнути стресу через збільшені рахунки в платіжках пройти цю процедуру необхідно до 7 липня 2023 року.
"Інакше постачальники комунальних послуг нараховуватимуть мешканцям столиці за отримані послуги за нормою згідно з кількістю зареєстрованих осіб у квартирі", — написав він.
Бродський зазначив, що зазвичай у такому разі сума виходить вищою, ніж середнє споживання українців.
"Не давайте приводу монополістам нараховувати вам зайві гроші", — додав він.
Як відомо, йдеться про постанову Кабміну №440, яка набула чинності 4 червня. У документі йдеться, що громадяни, у яких настав термін повірки лічильників, мають це зробити протягом трьох місяців після закінчення опалювального періоду.
Винятком є мешканці окупованих населених пунктів, а також мешканці зон активних бойових дій.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно знімати показники лічильників води та куди їх передавати.