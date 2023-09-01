Що робити, щоб не переплачувати: українцям розповіли, як знімати показники води

Передавати показники лічильників потрібно вчасно

Щомісяця українці мають вчасно передавати показники лічильників води, щоб уникнути переплат. Є два види лічильника води та показники кожного слід знімати правильно.

На порталі Portmone докладно розповіли, як правильно знімати показники лічильника води. Кількість лічильників на воду залежить від того, чи житло підключено до центрального опалення.

У квартирі може бути два лічильники: на холодну та гарячу воду. Але якщо в будинку окремі стояки, то кількість лічильників може збільшитись до чотирьох (по два на холодну та гарячу).

Лічильники на воду можуть бути електронними та механічними, проте сильних відмінностей між ними немає. Єдина відмінність – спосіб відображення інформації.

Також споживачі повинні враховувати, що лічильники води вимірюють спожиту воду у літрах і виводять на циферблат лічильника також у літрах. Але при передачі показань потрібно переводити ці дані кубометри. Зазвичай для зручності споживачів число на циферблаті лічильника розділяється комою або споживання літрів виділяється іншим кольором.

Якщо на лічильнику відображаються цифри 000123,456, то передавати потрібно лише цифри 123. Саме вони вказують на кількість кубометрів води, яка була використана. А цифри після коми 456 – це обсяг використаної води у літрах. Цифри можна округляти в меншу або більшу сторону, це не позначиться на кінцевому рахунку.

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