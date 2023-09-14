На повірку лічильників можуть дати більше часу: комунальники звернулись до уряду

Комунальники зіткнулися із певними проблемами через велике навантаження та відсутність людей в Україні

Київські комунальники, зокрема "Київтеплоенерго" та "Київводоканал" підготували звернення до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, щоб продовжити термін повірки квартирних приладів обліку. Причиною стала неможливість повірити лічильники у встановлений термін. Дехто з мешканців перебуває за кордоном, частина українців у лавах ЗСУ, тож вони не можуть зробити повірку своїх лічильників. Нагадаємо її відновили навесні 2023 року для території де немає боїв та окупації. Лічильники які не пройшли періодичну перевірку мають бути зняті з обліку.

Одна з проблем — відсутність попередніх повірок під час дії воєнного періоду. За більше ніж рік накопичилося стільки неповірених лічильників, що навіть попри тих людей, які не можуть зробити цю процедуру через фізичну відсутність, на комунальників звалилось велике навантаження. У термін протягом місяця вони просто не встигають. Наприклад, у Києві треба повірити більше ніж 11% від усіх лічильників гарячої води та тепла. Комунальники пропонують продовжити термін повірки лічильників до кінця 2023 року.

Така пролонгація терміну дозволить також платити за конкретно спожиті послуги під час опалювального сезону. "Телеграф" нагадує, з неповіреним лічильником платити за комунальні послуги доведеться більше. Процесом повірки займаються регіональні компанії. Зазвичай це відділення стандартметрології або постачальників послуг.