Аби лічильник пройшов повірку: що можна, а що не треба робити українцям

Повірений лічильник правильно рахуватиме спожиту воду

В квітні цього року поновилися повірки лічильників в Україні. Серед приладів які перевіряють — лічильники на воду. Може статися і так, що доведеться купувати новий — більш як половина лічильників при попередніх повірках не проходили по параметрах.

Причиною такого може стати іржа і бруд, які накопичуються в трубах і потрапляють у лічильник. У "Київводоканалі" радять, аби прилад обліку працював довше, треба слідувати деяким принципам. Серед них найперший — не купувати найдешевший лічильник. Зазначається, що якісний лічильник може продовжувати обслуговувати навіть після двох чи трьох оглядів фахівцями.

Що робити, щоб лічильник правильно рахував та прослужив довше

Правильно встановити лічильник. Це має бути горизонтальне положення.

Вчасно проводити повірку, адже лічильник під час неї також і промивають.

Не допускати пошкодження лічильника — відколів чи тріщин.

Не використовувати магніти та інші пристрої для того, щоб обійти систему. Такі лічильники помічають на повірці.

На гарному стані лічильника обов'язково відіб'ється гарний стан труб усередині будинку. Керуюча компанія має регулярно промивати мережі.

Раніше "Телеграф" нагадував, що проходження повірки лічильника процесу обов'язковий, інакше нараховувати вам будуть за нормами споживання. Якщо ж вас немає в Україні чи ви не можете з якихось причин особисто проконтролювати повірку лічильника, зробити це можна через довірену особу.