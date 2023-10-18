Нехтування може влетіти у копійку: навіщо проводити повірку лічильників

Таке положення закріплене у відповідному законі

В Україні з червня 2023 року поновили повірки побутових лічильників електроенергії, тепла, газу та води. Всі ці засоби обліку мають встановлені терміни повірки, проте вони можуть відрізнятись в залежності від моделі, чи класу конкретного приладу.

Як повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту. Це положення закріплене у відповідному законі.

До переліку категорій приладів, що підлягають періодичній повірці, зокрема, належать:

лічильники води;

лічильники активної (класи точності 0,01-2,0) та реактивної (класи точності 0,01-3,0) електроенергії;

лічильники газу та пристрої перетворення об’єму (використовуються для проведення розрахунків за поставлений та/або спожитий природний газ);

теплолічильники та теплообчислювачі.

При цьому наголошується, що потрібно дотримуватись міжповірочних інтервалів. Так, відповідно до затверджених інтервалів:

для лічильників води та теплолічильників установлено міжповірочний інтервал 4 роки;

для лічильників газу та пристроїв перетворення об’єму (використовуються для проведення розрахунків за поставлений та/або спожитий природний газ) класу 1,0 установлено міжповірочний інтервал 2 роки; класу 1,5-8 років;

для лічильників активної електроенергії електромеханічних однофазних (класи точності 0,5-2,0 і А, В) установлено міжповірочний інтервал 8 (16) років; лічильників активної та реактивної електроенергії статичних однофазних (класи точності 0,2S-3,0 і А, В, С) – 6 (16) років; лічильників активної та реактивної електроенергії електромеханічних трифазних (класи точності 0,5-,0 і А, В) – 4 (10) років; лічильників активної та реактивної електроенергії статичних трифазних (класи точності 0,2S-3,0 і А, В, С) – 6 (10) років; лічильників активної та реактивної електроенергії (класи точності 0,01-0,1) – 1 рік.

Слід особливо зазначити, що відповідно до затвердженої Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, споживачам, які не проведуть повірку лічильників, нарахування проводитимуть за нормативами споживання, а не за показами лічильника. Це може бути в рази дорожче реально використаних ресурсів. Тому українців закликають не нехтувати цією процедурою.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна безкоштовно замінити лічильник газу і як це правильно зробити.