Настав час повірки лічильника, але вдома ніхто не живе: українцям розповіли, що робити

Відкласти повірку можна

У багатьох містах України продовжують проводити планові повірки лічильників, проте іноді це неможливо, оскільки господарі будинку могли вступити до ЗСУ, переїхати до іншого міста чи навіть до іншої країни.

Як йдеться у матеріалі ua-energy, відкласти питання повірки лічильника на невизначений термін можна, але для цього необхідно звернутися до компетентних установ із відповідним проханням.

Зокрема, в асоціації "Укрводоканалекологія" повідомили, що таким людям треба надати у свій "Водоканал" документи, що підтверджують виїзд. Якщо вони цього не зробили, то нарахування будуть проводитися за загальнобудинковим лічильником, доки господарі не повернуться і не проведуть повірку або заміну пристрою.

Те саме стосується й газових лічильників, проте тут газовики просять людей передавати щомісяця останні зафіксовані показники лічильника, щоб не отримати раптову платіжку із великими сумами.

"При неможливості споживача у зазначений термін забезпечити доступ представника облгазу до засобу вимірювальної техніки для проведення його періодичної повірки, споживач не пізніше ніж за 10 календарних днів до настання такого терміну інформує про це виконавця", — каже консультант "ГазПравди" Наталія Камінська.

За її словами, це можна зробити за допомогою рекомендованого листа з повідомленням про повідомлення, а інші терміни доступу до лічильника Облгаз та споживач встановлять під час особистого листування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно знімати показники лічильників води та куди їх передавати.