Може влетіти у копійку: коли замість повірки лічильник краще замінити на новий

Рішення про заміну лічильника може прийняти сам користувач

В Україні відновили повірку побутових лічильників електроенергії, тепла, газу та води. Але є випадки, коли краще зразу придбати та встановити новий прилад обліку.

Як пише "Українська енергетика", терміни проведення повірки лічильників води та теплолічильників становлять чотири роки, а для лічильників газу класу 1,0 – 2 роки, класу 1,5 – 8 років.

Водночас неповірені лічильники повинні бути зняті з обліку. У таких випадках нарахування мають здійснюватись за нормами споживання, середніми показниками (за 12 попередніх місяців) або за будинковим лічильником.

Зазвичай виробники надають на роботу лічильників гарантію на 10-15 років. Можна дочекатись повірки лічильника аби пересвідчитись у його стані, але у такому випадку доведеться оплатити за його повірку.

Також можна одразу замінити старий прилад на новий. У цьому випадку платити треба лише за розпломбування старого та опломбування нового лічильника, але не за повірку. Так, доведеться витратитись на нові лічильники. Але, можливо, це краще, ніж заплатити за повірку старих лічильників і не пройти її. Тоді вже точно доведеться купувати нові прилади обліку, а грошей за повірку старих ніхто не поверне.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що повірка лічильників газу відбувається раз на два або вісім років в залежності від класу приладу. Робити це має балансоутримувач — здебільшого це надавач послуги газопостачання, однак бувають і інші випадки у побутових споживачів.