Як правильно передати показання лічильника на воду: детальна інструкція

Актуальні цифри потрібно передати щомісяця

Зняття показань із лічильника на воду дозволяє громадянам платити лише за той ресурс, який вони справді використали. Тому важливо вчасно передавати цю інформацію.

Якщо лічильника немає, то у квитанціях вкажуть суму за норму споживання згідно із законом "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання". Часто українці ставлять два пристрої – для холодної та гарячої води – тоді знімати показання потрібно з кожного.

Зробити це можна лише за хвилину. Для цього слід переписати цифри на циферблаті на чорному фоні або до коми (тобто ті, які вказують на кількість кубів води, що були спожиты). Внесіть значення до розрахункової книжки.

Ці показники слід надіслати місцевому водоканалу. Зробити це можна одним зі способів:

в особистому кабінеті користувача;

на сайті компанії, що обслуговує вас;

передати по телефону водоканалу;

через Viber;

у Telegram.

Зверніть увагу на те, що терміни подання показань залежать від вимог компанії, що надає послугу. Найчастіше громадян просять робити це із 10 по 25 число.

Дізнатись, скільки доведеться заплатити за воду, також просто. Для цього відніміть останні показники лічильника від передостанніх та отримане число помножте на тариф, актуальний для вашого міста.

Раніше "Телеграф" писав, хто має платити за перевірку лічильників. Це має знати кожен споживач комунальних послуг.