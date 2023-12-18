Час повірки лічильника настав, але господарі виїхали: що робити в такому разі

Повірку можна пройти після повернення, але для цього необхідно зробити просту дію

В Україні знову проводять планову повірку лічильників, проте з цим можуть виникати проблеми, оскільки багато жителів нашої країни були змушені залишити свої будинки та стати вимушеними переселенцями або військовослужбовцями ЗСУ.

Щоб уникнути неприємних ситуацій, повертатися додому необов’язково. Як йдеться у матеріалі "Українська енергетика", у більшості випадків достатньо повідомити профільне відомство про те, що зараз у вас немає можливості пройти перевірку.

"Якщо люди поїхали, вони мають надати, наприклад, до "Київводоканалу" документи, що підтверджують їхній виїзд, і нарахування будуть припинені", — кажуть експерти "Укрводоканалекологи".

Вони зазначають, що в іншому випадку нарахування будуть проводитися за загальнобудинковим лічильником до тих пір, поки пристрій не пройде повірку або не буде замінений на новий.

Те саме стосується й лічильників газу. Якщо людина не може надати доступ до нього, то вона повинна протягом 10 днів до настання терміну проведення повірки повідомити облгаз про це.

Повідомлення зазвичай робиться за допомогою рекомендованого листа або іншим зручним способом, який передбачає підтвердження отримання виконавцем відповідної інформації.

Терміни проведення процедури надалі будуть визначатися під час листування. Крім того, після повернення можна звернутися до центру самообслуговування з відповідним проханням.

Водночас газовики рекомендують навіть у разі, якщо газом у будинку ніхто не користується, продовжуватиме передавати останні зафіксовані показники на лічильнику, щоб уникнути ймовірності помилкових нарахувань платежів.

Нагадаємо, після проведення повірки лічильників необхідно пройти ще кілька важливих процедур.