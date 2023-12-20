Хто може не проходити повірку лічильників: названо дві категорії українців

Кому дозволили не проходити повірку лічильників в Україні

В Україні після початку російського вторгнення планових повірок лічильників було поставлено на паузу. Хоч улітку 2023 року цю процедуру знову повернули, але не всім.

Як повідомляють у Кабміні, є дві категорії людей, які можуть не проходити повірку лічильників, решті необхідно її пройти протягом трьох місяців після закінчення опалювального сезону.

Не проходити планову процедуру можуть мешканці окупованих територій. Уряд дає їм відстрочку терміном до трьох місяців після завершення воєнного стану.

Другою категорією є мешканці прифронтових областей, їм дають відстрочку на строк до 6 місяців після завершення бойових дій та воєнного стану.

Якщо ж не пройти повірку у зазначений термін, то згідно з затвердженою методикою розподілу між споживачами обсягів спожитих біля будівлі комунальних послуг, які не пройшли перевірку нарахування, будуть проводитись за нормативами споживання, встановленими в Україні, а не за показами лічильника. А це в рази вище за реально використані ресурси.

Нагадаємо, після проведення повірки лічильників необхідно пройти ще кілька важливих процедур.