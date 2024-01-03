Є кілька способів: киянам розповіли, як дистанційно передати показники лічильників води

Є чотири способи передати показники лічильників води

Мешканці Києва можуть передати показники лічильника гарячої та холодної води, навіть не виходячи з дому. Робити це необхідно з 10 по 20 число кожного місяця.

Інструкцією, як правильно передати показники лічильників води, поділилися на сайті Prostobank. Якщо в приміщенні встановлено бойлер або автономне опалення, то передавати показники лічильника гарячої води не потрібно.

Для того, щоб повідомити показники лічильників, кияни можуть зателефонувати до "Київводоканалу" за телефонами: (044) 202-02-02 або 247-40-40 (УК "ЦКС")

Крім того, споживачі можуть скористатися сайтом "Київводоканалу" для передачі показників. Для цього необхідно знайти вкладку "Передати показники", ввести номер особового рахунку, пройти всі етапи перевірки та ввести окремо показники лічильника на гарячу та холодну воду.

Третій спосіб передати показники лічильників на воду – скористатися Особистим кабінетом на сайті "Київводоканалу". Цей спосіб має свої переваги, зокрема, не потрібно щоразу вводити номер особового рахунку, а також можна відстежувати історію платежів. До того ж можна керувати рахунками за кількома адресами.

Також показники можна передати за допомогою чат-ботів у месенджерах Viber та Telegram. Їх потрібно ввести у відповідну графу та відправити обслуговуючій компанії.

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