Потрібно зробити у січні, навіть якщо у вас бойлер: як киянам передати показники лічильника гарячої води

Якщо у квартирі ніхто не живе, усе одно потрібно актуалізувати дані

Споживачам варто вчасно передавати показники лічильників, щоб оплатити тільки ті ресурси, якими справді скористались. Проте у січні 2024 року усім без винятку потрібно актуалізувати дані з пристроїв, які рахують використання води та тепла.

Це стосується також тих українців, котрі виїхали зі своєї квартири або користуються бойлером. Показники можна відправити у період з 5 по 31 січня, повідомляє "Комунальний концерн "Центр комунального сервісу" (ЦКС).

Громадянам, які не користуються гарячою водою через наявність бойлеру чи, тому що переїхали, все одно треба передати показники лічильника. І хоч вони будуть незмінними, але це обов’язково для актуалізації даних.

У січні користувачі послуг ЦКС можуть також актуалізувати дані про встановлення лічильників на облік, їх заміну чи повірку. Також можливе коригування показників. Проте у компанії просять не відкладати цю процедуру на останній день місяця.

"Просимо не відкладати передачу показань приладів обліку на останній день місяця, аби уникнути перевантаження телефонних ліній", ― говориться в повідомленні.

Передати актуальні показники жителі столиці можуть у самих відділеннях ЦКС через ящики, які знаходяться біля входу, або дистанційно. Наприклад, через чат-боти у месенджерах, особистий кабінет або зателефонувавши за номером 800 404 407 (дзвінки безкоштовно).

Раніше "Телеграф" писав, як українцям отримати знижку при оплаті газу. Така можливість є у всіх, хто виконає три прості умови.