Рус

Потрібно зробити у січні, навіть якщо у вас бойлер: як киянам передати показники лічильника гарячої води

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Усім жителям столиці доведеться зробити цю процедуру
Усім жителям столиці доведеться зробити цю процедуру. Фото sovet-ingenera.com

Якщо у квартирі ніхто не живе, усе одно потрібно актуалізувати дані

Споживачам варто вчасно передавати показники лічильників, щоб оплатити тільки ті ресурси, якими справді скористались. Проте у січні 2024 року усім без винятку потрібно актуалізувати дані з пристроїв, які рахують використання води та тепла.

Це стосується також тих українців, котрі виїхали зі своєї квартири або користуються бойлером. Показники можна відправити у період з 5 по 31 січня, повідомляє "Комунальний концерн "Центр комунального сервісу" (ЦКС).

Громадянам, які не користуються гарячою водою через наявність бойлеру чи, тому що переїхали, все одно треба передати показники лічильника. І хоч вони будуть незмінними, але це обов’язково для актуалізації даних.

У січні користувачі послуг ЦКС можуть також актуалізувати дані про встановлення лічильників на облік, їх заміну чи повірку. Також можливе коригування показників. Проте у компанії просять не відкладати цю процедуру на останній день місяця.

"Просимо не відкладати передачу показань приладів обліку на останній день місяця, аби уникнути перевантаження телефонних ліній", ― говориться в повідомленні.

Передати актуальні показники жителі столиці можуть у самих відділеннях ЦКС через ящики, які знаходяться біля входу, або дистанційно. Наприклад, через чат-боти у месенджерах, особистий кабінет або зателефонувавши за номером 800 404 407 (дзвінки безкоштовно).

Раніше "Телеграф" писав, як українцям отримати знижку при оплаті газу. Така можливість є у всіх, хто виконає три прості умови.

Теги:
#Гаряча вода #Лічильник