З п’ятницею! Забавні листівки і картинки для вашої посмішки українською
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Ура, сьогодні п’ятниця!
П’ятниця — це маленьке свято, тому що вона є для більшості з нас найочікуванішим днем тижня. Саме п’ятниці ми радіємо найбільше незважаючи на те, що і будні дні часто бувають ненудними і цікавими.
"Телеграф" зробив невелику, але дуже прикольну підбірку з листівками і картинками про п’ятницю, яка порадує і вас, і ваших близьких в цей день.
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