З п’ятницею! Забавні листівки і картинки для вашої посмішки українською

Ура, сьогодні п’ятниця!

П’ятниця — це маленьке свято, тому що вона є для більшості з нас найочікуванішим днем тижня. Саме п’ятниці ми радіємо найбільше незважаючи на те, що і будні дні часто бувають ненудними і цікавими.

"Телеграф" зробив невелику, але дуже прикольну підбірку з листівками і картинками про п’ятницю, яка порадує і вас, і ваших близьких в цей день.