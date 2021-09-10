Рус

З п’ятницею! Забавні листівки і картинки для вашої посмішки українською

Автор
Т. Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
160
Дівчинка в осінньому листі Новина оновлена 10 вересня 2021, 11:29
Дівчинка в осінньому листі

Ура, сьогодні п’ятниця!

П’ятниця — це маленьке свято, тому що вона є для більшості з нас найочікуванішим днем тижня. Саме п’ятниці ми радіємо найбільше незважаючи на те, що і будні дні часто бувають ненудними і цікавими.

"Телеграф" зробив невелику, але дуже прикольну підбірку з листівками і картинками про п’ятницю, яка порадує і вас, і ваших близьких в цей день.

Зеленський відкрито розповів, що думає про повномасштабну війну з Росією
Політика
Зеленський оцінив загрозу великої війни з Росією
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Зеленський відкрито розповів, що думає про повномасштабну війну з Росією
Зеленський оцінив загрозу великої війни з Росією
Дата публікації
Категорія
Найбагатші люди України 2 021
Порошенко і Коломойський випали з п’ятірки найбагатших українців — рейтинг "Фокуса"
Дата публікації
Категорія
Українська армія може виконати будь-які поставлені завдання
Для визволення Донецьку та Луганську потрібен лише наказ - Данілов
Дата публікації
Категорія
Олександр Ткаченко
Ткаченко за крок від відставки, до його звільнення прикладають руку і Тищенко, і Єрмак, — джерело
Дата публікації
Категорія
Експосол України в США Валерій Чалий
Американці не хотіли, щоб частину розмови з Байденом почув ще хтось, крім Зеленського, – Валерій Чалий