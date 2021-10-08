З Днем ангела, Сергій! Душевні листівки і картинки

8 жовтня свої іменини відзначає Сергій

У п’ятницю, 8 жовтня, православною церквою шанується святий Сергій, ігумен Радонезький. Він був упевнений, що кожен християнин повинен жити в працях і молитвах. Він для кожного знаходив слова підтримки і розради. На згадку про преподобного в цей день відзначається день ангела Сергія.

Ім’я походить від римського імені Сергіус (Sergius), яке перекладається як "вельмишановний", "високий".

Носії даного імені раціональні, тому сентименти їм чужі. У той же час Сергії вміють співпереживати і підтримувати у важкі часи. Володарі імені дуже творчі натури, яким краще працювати в сфері мистецтва. Вони можуть досягти великих успіхів у музиці, кінематографі або письменстві.

"Телеграф" зібрав найкращі листівки і картинки для володарів імені Сергій, які ви можете відправити рідним, близьким, знайомим.

Листівки з іменинами Сергія

Листівки з іменинами Сергія

Листівки з іменинами Сергія

Листівки з іменинами Сергія

Листівки з іменинами Сергія

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