З річницею весілля! Красиві привітання своїми словами, вірші і листівки
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Душевні побажання з річницею подружнього життя стануть для подружжя одним з яскравих вражень
Весілля — одне з найрадісніших подій у житті людини. Щороку подружжя відзначають цю важливу пам’ятну дату, в той час, як близькі їм люди вітають їх в цей чудовий день і дарують подарунки. Звичайно, презенту може бути недостатньо, тому варто піднести закоханим добрі рядки з щирими побажаннями всього найкращого.
"Телеграф" ділиться з вами красивими віршами, душевною прозою і листівками, які стануть приємним спогадом для подружжя.
Привітання з річницею весілля
З річницею весілля вас вітаєм!
Кохання море й щастя вам бажаєм,
Хай полум’я між вами не згасає,
А Бог завжди у справах помагає!
Здоров’я, злагоди, взаєморозуміння,
Удачі, радості, натхнення і терпіння!
Вітаю з річницею весілля! Бажаю приємних споминів та щасливого майбутнього! Хай ваша історія кохання буде довгою та красивою! Нехай почуття з часом стають лише сильнішими! Бережіть один одного та підтримуйте у життєвій круговерті!
Доля разом колись недаремно звела!
У річницю весілля бажаю тепла,
Цінувати й любити свою половинку,
Ви — з одного намиста дві намистинки.
Будьте разом завжди, у щасті і горі.
Буде ваше кохання хай яскравим, мов зорі,
Буде шлюб, як сталева криця, міцним.
Хай гостинним й привітним буде ваш дім!
Вітаю з річницею весілля! Бажаю щирого кохання на довгі роки, бажаю взаємності та ніжності у ваших почуттях. Нехай кожен новий календар планує для вас щасливі дні, нехай кожен новий світанок застає вас в обіймах та посмішках. Бажаю вашій родині здоров’я, добробуту та миру!
З річницею весілля вас вітаю!
Кохання хай завжди вас надихає,
Дарує радість і душевне вам тепло,
Хай Янгол візьме вашу пару під крило.
Бажаю мудрості в стосунках та терпіння,
Знайти навіть в дрібницях розуміння.
Свій шлюб, як скарб, завжди оберігати,
Річницю золоту відсвяткувати!
Вітаю з Вашою річницею і бажаю багато любові і розуміння, бажаю сімейного щастя і достатку, нехай Ваші почуття будуть допомагати у розв’язанні будь-яких проблем.
З річницею весілля вас вітаю!
Хай доля від незгод оберігає,
Хай почуття із часом не міліють,
Нехай вони в холодні дні вас гріють.
Бажаємо вам радості й наснаги,
Один до одного, щоб не втрачали ви поваги.
Ростуть нехай здобутки ваші спільні,
І щастя хай чекає вас суцільне!
Вітаю з річницею весілля! Бажаю, щоб ваші почуття не холонули. Бажаю, щоб ваші серця завжди билися у ритмі натхнення. Бажаю, щоб кожен з вас ставив сім’ю на перше місце та оберігав її від усіляких бід. Будьте щасливою родиною. Щиро кохайте та дбайте один про одного. Бажаю вам добробуту та миру.
З річницею щиро вітаю
І вам від душі я бажаю
В любові та злагоді жити,
До золотого весілля дожити!
Хай буде здоров’я багато,
І щастя постукає в хату,
Хай буде достаток і радість,
Зустріли щоб ви разом старість!
З річницею весілля! Бажаю величезної радості, неймовірних емоцій, ніжності, щебету та пристрасті, шаленого кохання та щасливого майбутнього! Завжди піклуйтесь один про одного і доповнюйте один одного!
Раніше "Телеграф" писав, що 14 жовтня православні віруючі відзначають свято Покрова Пресвятої Богородиці. Про те, що не можна робити в цей день — читайте в матеріалі "Телеграфа".
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