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З річницею весілля! Красиві привітання своїми словами, вірші і листівки

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Привітання з річницею весілля Новина оновлена 09 жовтня 2021, 11:55
Привітання з річницею весілля

Душевні побажання з річницею подружнього життя стануть для подружжя одним з яскравих вражень

Весілля — одне з найрадісніших подій у житті людини. Щороку подружжя відзначають цю важливу пам’ятну дату, в той час, як близькі їм люди вітають їх в цей чудовий день і дарують подарунки. Звичайно, презенту може бути недостатньо, тому варто піднести закоханим добрі рядки з щирими побажаннями всього найкращого.

"Телеграф" ділиться з вами красивими віршами, душевною прозою і листівками, які стануть приємним спогадом для подружжя.

Привітання з річницею весілля

Листівки з річницею весілля
Листівки з річницею весілля

З річницею весілля вас вітаєм!

Кохання море й щастя вам бажаєм,

Хай полум’я між вами не згасає,

А Бог завжди у справах помагає!

Здоров’я, злагоди, взаєморозуміння,

Удачі, радості, натхнення і терпіння!

Вітаю з річницею весілля! Бажаю приємних споминів та щасливого майбутнього! Хай ваша історія кохання буде довгою та красивою! Нехай почуття з часом стають лише сильнішими! Бережіть один одного та підтримуйте у життєвій круговерті!

Листівки з річницею весілля
Листівки з річницею весілля

Доля разом колись недаремно звела!

У річницю весілля бажаю тепла,

Цінувати й любити свою половинку,

Ви — з одного намиста дві намистинки.

Будьте разом завжди, у щасті і горі.

Буде ваше кохання хай яскравим, мов зорі,

Буде шлюб, як сталева криця, міцним.

Хай гостинним й привітним буде ваш дім!

Вітаю з річницею весілля! Бажаю щирого кохання на довгі роки, бажаю взаємності та ніжності у ваших почуттях. Нехай кожен новий календар планує для вас щасливі дні, нехай кожен новий світанок застає вас в обіймах та посмішках. Бажаю вашій родині здоров’я, добробуту та миру!

Листівки з річницею весілля
Листівки з річницею весілля

З річницею весілля вас вітаю!

Кохання хай завжди вас надихає,

Дарує радість і душевне вам тепло,

Хай Янгол візьме вашу пару під крило.

Бажаю мудрості в стосунках та терпіння,

Знайти навіть в дрібницях розуміння.

Свій шлюб, як скарб, завжди оберігати,

Річницю золоту відсвяткувати!

Вітаю з Вашою річницею і бажаю багато любові і розуміння, бажаю сімейного щастя і достатку, нехай Ваші почуття будуть допомагати у розв’язанні будь-яких проблем.

Листівки з річницею весілля
Листівки з річницею весілля

З річницею весілля вас вітаю!

Хай доля від незгод оберігає,

Хай почуття із часом не міліють,

Нехай вони в холодні дні вас гріють.

Бажаємо вам радості й наснаги,

Один до одного, щоб не втрачали ви поваги.

Ростуть нехай здобутки ваші спільні,

І щастя хай чекає вас суцільне!

Вітаю з річницею весілля! Бажаю, щоб ваші почуття не холонули. Бажаю, щоб ваші серця завжди билися у ритмі натхнення. Бажаю, щоб кожен з вас ставив сім’ю на перше місце та оберігав її від усіляких бід. Будьте щасливою родиною. Щиро кохайте та дбайте один про одного. Бажаю вам добробуту та миру.

Листівки з річницею весілля
Листівки з річницею весілля

З річницею щиро вітаю

І вам від душі я бажаю

В любові та злагоді жити,

До золотого весілля дожити!

Хай буде здоров’я багато,

І щастя постукає в хату,

Хай буде достаток і радість,

Зустріли щоб ви разом старість!

З річницею весілля! Бажаю величезної радості, неймовірних емоцій, ніжності, щебету та пристрасті, шаленого кохання та щасливого майбутнього! Завжди піклуйтесь один про одного і доповнюйте один одного!

Листівки з річницею весілля
Листівки з річницею весілля

Раніше "Телеграф" писав, що 14 жовтня православні віруючі відзначають свято Покрова Пресвятої Богородиці. Про те, що не можна робити в цей день — читайте в матеріалі "Телеграфа".

Теги:
#Вірші #Поздоровлення #Свята #Листівки #Проза
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