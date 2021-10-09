З річницею весілля! Красиві привітання своїми словами, вірші і листівки

Душевні побажання з річницею подружнього життя стануть для подружжя одним з яскравих вражень

Весілля — одне з найрадісніших подій у житті людини. Щороку подружжя відзначають цю важливу пам’ятну дату, в той час, як близькі їм люди вітають їх в цей чудовий день і дарують подарунки. Звичайно, презенту може бути недостатньо, тому варто піднести закоханим добрі рядки з щирими побажаннями всього найкращого.

"Телеграф" ділиться з вами красивими віршами, душевною прозою і листівками, які стануть приємним спогадом для подружжя.

Привітання з річницею весілля

Листівки з річницею весілля

З річницею весілля вас вітаєм! Кохання море й щастя вам бажаєм, Хай полум’я між вами не згасає, А Бог завжди у справах помагає! Здоров’я, злагоди, взаєморозуміння, Удачі, радості, натхнення і терпіння!

Вітаю з річницею весілля! Бажаю приємних споминів та щасливого майбутнього! Хай ваша історія кохання буде довгою та красивою! Нехай почуття з часом стають лише сильнішими! Бережіть один одного та підтримуйте у життєвій круговерті!

Листівки з річницею весілля

Доля разом колись недаремно звела! У річницю весілля бажаю тепла, Цінувати й любити свою половинку, Ви — з одного намиста дві намистинки. Будьте разом завжди, у щасті і горі. Буде ваше кохання хай яскравим, мов зорі, Буде шлюб, як сталева криця, міцним. Хай гостинним й привітним буде ваш дім!

Вітаю з річницею весілля! Бажаю щирого кохання на довгі роки, бажаю взаємності та ніжності у ваших почуттях. Нехай кожен новий календар планує для вас щасливі дні, нехай кожен новий світанок застає вас в обіймах та посмішках. Бажаю вашій родині здоров’я, добробуту та миру!

Листівки з річницею весілля

З річницею весілля вас вітаю! Кохання хай завжди вас надихає, Дарує радість і душевне вам тепло, Хай Янгол візьме вашу пару під крило. Бажаю мудрості в стосунках та терпіння, Знайти навіть в дрібницях розуміння. Свій шлюб, як скарб, завжди оберігати, Річницю золоту відсвяткувати!

Вітаю з Вашою річницею і бажаю багато любові і розуміння, бажаю сімейного щастя і достатку, нехай Ваші почуття будуть допомагати у розв’язанні будь-яких проблем.

Листівки з річницею весілля

З річницею весілля вас вітаю! Хай доля від незгод оберігає, Хай почуття із часом не міліють, Нехай вони в холодні дні вас гріють. Бажаємо вам радості й наснаги, Один до одного, щоб не втрачали ви поваги. Ростуть нехай здобутки ваші спільні, І щастя хай чекає вас суцільне!

Вітаю з річницею весілля! Бажаю, щоб ваші почуття не холонули. Бажаю, щоб ваші серця завжди билися у ритмі натхнення. Бажаю, щоб кожен з вас ставив сім’ю на перше місце та оберігав її від усіляких бід. Будьте щасливою родиною. Щиро кохайте та дбайте один про одного. Бажаю вам добробуту та миру.

Листівки з річницею весілля

З річницею щиро вітаю І вам від душі я бажаю В любові та злагоді жити, До золотого весілля дожити! Хай буде здоров’я багато, І щастя постукає в хату, Хай буде достаток і радість, Зустріли щоб ви разом старість!

З річницею весілля! Бажаю величезної радості, неймовірних емоцій, ніжності, щебету та пристрасті, шаленого кохання та щасливого майбутнього! Завжди піклуйтесь один про одного і доповнюйте один одного!

Листівки з річницею весілля

Раніше "Телеграф" писав, що 14 жовтня православні віруючі відзначають свято Покрова Пресвятої Богородиці. Про те, що не можна робити в цей день — читайте в матеріалі "Телеграфа".