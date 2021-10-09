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С годовщиной свадьбы! Красивые поздравления своими словами, стихи и открытки

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Поздравления с годовщиной свадьбы Новость обновлена 09 октября 2021, 11:55
Поздравления с годовщиной свадьбы

Душевные пожелания с годовщиной супружеской жизни станут для супругов одним из ярких впечатлений

Свадьба — одно из самых радостных событий в жизни человека. Каждый год супруги отмечают эту важную памятную дату, в то время, как близкие им люди поздравляют их в этот замечательный день и дарят подарки. Конечно, презента может быть недостаточно, поэтому стоит преподнести влюбленным добрые строки с искренними пожеланиями всего самого лучшего.

"Телеграф" делится с вами красивыми стихами, душевной прозой и открытками, которые станут приятным воспоминанием для супругов.

Поздравления с годовщиной свадьбы

Открытки с годовщиной свадьбы
Открытки с годовщиной свадьбы

Не важно сколько лет назад

Вы в этот день семью создали.

Желаю много-много лет

Вам жить без горя и печали,

Хорошее лишь замечать,

Ценить прекрасные моменты

И даже в девяносто лет

Друг другу делать комплименты.

Чтоб быт вам жизнь не омрачал,

Чтоб каждый месяц был медовым,

Друг друга надо удивлять,

Не уставая чем-то новым!

Поздравляю вас с годовщиной свадьбы и желаю, чтобы в ваших отношениях всегда царили любовь, понимание, уважение и гармония! Желаю вам семейного уюта, достатка и мира! Наслаждайтесь каждой минутой, проведенной вместе, и будьте счастливы долгие-долгие годы!

Открытки с годовщиной свадьбы
Открытки с годовщиной свадьбы

Для счастья не нужна причина,

Так будьте счастливы всегда!

Сегодня, в вашу годовщину,

И впредь, на долгие года.

Живите рядышком вы дружно,

Любите крепко, всей душой,

Покуда ваша годовщина

Не станет чисто золотой!

Поздравляем с годовщиной свадьбы! Желаем, чтобы с каждым последующим годом совместная жизнь становилась еще лучше и краше. Пусть ваши общие желания и мечты непременно сбываются. Живите легко, красиво, душевно и мирно. Счастья в ваш дом и огромной любви в глазах!

Открытки с годовщиной свадьбы
Открытки с годовщиной свадьбы

Поздравляю с годовщиной!

Счастливых, долгих, ярких дней!

Храните свой очаг семейный,

Пусть станет он еще сильней.

Желаю вам большого счастья,

Беречь друг друга и ценить,

Любви огромной и достатка,

Дарите нежность каждый миг.

Пусть не покажутся рутиной

Вся череда совместных лет.

Желаю радости безмерной,

Живите в мире и без бед.

Поздравляю с вашим семейным праздником — годовщиной свадьбы! Будьте всегда терпеливы друг к другу, не давайте проблемам нарушить вашу гармонию и счастье! Желаю бесконечной любви, много радости, долгой и красивой совместной жизни!

Открытки с годовщиной свадьбы
Открытки с годовщиной свадьбы

Сегодня в доме вашем праздник,

Семейный, тихий и простой.

Сегодня годовщину свадьбы

Вы отмечаете семьей!

Так пусть очаг ваш не погаснет,

В сердцах любовь всегда живет!

Цените, берегите счастье,

Которое послал вам Бог!

С годовщиной свадьбы, наши хорошие! Желаю, чтобы любовь никогда не покидала ваши сердца; уют, теплота и веселье пусть и далее, на долгие года проживают у вас дома. Пусть ваши самые заветные желания всегда воплощаются в реальность. Будьте такими же красивыми и любимыми, и всегда находите силы и время для друг друга!

Открытки с годовщиной свадьбы
Открытки с годовщиной свадьбы

Когда-то вы нашли друг друга

И пронесли через года

Любовь и в счастье, и в недуге,

И в знойный день, и в холода.

Что пожелать вам остается?

Лишь долгих, ярких жизни лет,

Удача пусть вам улыбнется

И защитит от разных бед.

Пусть ваш союз не угасает,

А крепнет лишь из года в год.

И пусть пред вами отступают

Багаж печалей и забот!

От всей души поздравляю вас с годовщиной свадьбы и хочу пожелать процветания и благополучия для вашей семьи, мира и счастья вашему дому. Любите друг друга, оберегайте, цените и уверенными шагами вместе идите к мечтам!

Открытки с годовщиной свадьбы
Открытки с годовщиной свадьбы

С годовщиной поздравляю!

Долгих вместе лет желаю,

Пусть любовь из года в год

Только крепнет и растет!

Чтобы страсть и нежность были,

Чтоб в одной вы лодке плыли.

Будьте молоды всегда,

И не ссорьтесь никогда!

С годовщиной свадьбы! Чтобы чувства с каждым днем становились все ярче и горячее. Чтобы ваш дом не покидали здоровье, удача и успех. Любите друг друга и дарите радость!

Открытки с годовщиной свадьбы
Открытки с годовщиной свадьбы

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Теги:
#Стихи #Поздравления #Праздники #Открытки #Проза
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