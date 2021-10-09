С годовщиной свадьбы! Красивые поздравления своими словами, стихи и открытки
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Душевные пожелания с годовщиной супружеской жизни станут для супругов одним из ярких впечатлений
Свадьба — одно из самых радостных событий в жизни человека. Каждый год супруги отмечают эту важную памятную дату, в то время, как близкие им люди поздравляют их в этот замечательный день и дарят подарки. Конечно, презента может быть недостаточно, поэтому стоит преподнести влюбленным добрые строки с искренними пожеланиями всего самого лучшего.
"Телеграф" делится с вами красивыми стихами, душевной прозой и открытками, которые станут приятным воспоминанием для супругов.
Поздравления с годовщиной свадьбы
Не важно сколько лет назад
Вы в этот день семью создали.
Желаю много-много лет
Вам жить без горя и печали,
Хорошее лишь замечать,
Ценить прекрасные моменты
И даже в девяносто лет
Друг другу делать комплименты.
Чтоб быт вам жизнь не омрачал,
Чтоб каждый месяц был медовым,
Друг друга надо удивлять,
Не уставая чем-то новым!
Поздравляю вас с годовщиной свадьбы и желаю, чтобы в ваших отношениях всегда царили любовь, понимание, уважение и гармония! Желаю вам семейного уюта, достатка и мира! Наслаждайтесь каждой минутой, проведенной вместе, и будьте счастливы долгие-долгие годы!
Для счастья не нужна причина,
Так будьте счастливы всегда!
Сегодня, в вашу годовщину,
И впредь, на долгие года.
Живите рядышком вы дружно,
Любите крепко, всей душой,
Покуда ваша годовщина
Не станет чисто золотой!
Поздравляем с годовщиной свадьбы! Желаем, чтобы с каждым последующим годом совместная жизнь становилась еще лучше и краше. Пусть ваши общие желания и мечты непременно сбываются. Живите легко, красиво, душевно и мирно. Счастья в ваш дом и огромной любви в глазах!
Поздравляю с годовщиной!
Счастливых, долгих, ярких дней!
Храните свой очаг семейный,
Пусть станет он еще сильней.
Желаю вам большого счастья,
Беречь друг друга и ценить,
Любви огромной и достатка,
Дарите нежность каждый миг.
Пусть не покажутся рутиной
Вся череда совместных лет.
Желаю радости безмерной,
Живите в мире и без бед.
Поздравляю с вашим семейным праздником — годовщиной свадьбы! Будьте всегда терпеливы друг к другу, не давайте проблемам нарушить вашу гармонию и счастье! Желаю бесконечной любви, много радости, долгой и красивой совместной жизни!
Сегодня в доме вашем праздник,
Семейный, тихий и простой.
Сегодня годовщину свадьбы
Вы отмечаете семьей!
Так пусть очаг ваш не погаснет,
В сердцах любовь всегда живет!
Цените, берегите счастье,
Которое послал вам Бог!
С годовщиной свадьбы, наши хорошие! Желаю, чтобы любовь никогда не покидала ваши сердца; уют, теплота и веселье пусть и далее, на долгие года проживают у вас дома. Пусть ваши самые заветные желания всегда воплощаются в реальность. Будьте такими же красивыми и любимыми, и всегда находите силы и время для друг друга!
Когда-то вы нашли друг друга
И пронесли через года
Любовь и в счастье, и в недуге,
И в знойный день, и в холода.
Что пожелать вам остается?
Лишь долгих, ярких жизни лет,
Удача пусть вам улыбнется
И защитит от разных бед.
Пусть ваш союз не угасает,
А крепнет лишь из года в год.
И пусть пред вами отступают
Багаж печалей и забот!
От всей души поздравляю вас с годовщиной свадьбы и хочу пожелать процветания и благополучия для вашей семьи, мира и счастья вашему дому. Любите друг друга, оберегайте, цените и уверенными шагами вместе идите к мечтам!
С годовщиной поздравляю!
Долгих вместе лет желаю,
Пусть любовь из года в год
Только крепнет и растет!
Чтобы страсть и нежность были,
Чтоб в одной вы лодке плыли.
Будьте молоды всегда,
И не ссорьтесь никогда!
С годовщиной свадьбы! Чтобы чувства с каждым днем становились все ярче и горячее. Чтобы ваш дом не покидали здоровье, удача и успех. Любите друг друга и дарите радость!
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