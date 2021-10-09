С годовщиной свадьбы! Красивые поздравления своими словами, стихи и открытки

Душевные пожелания с годовщиной супружеской жизни станут для супругов одним из ярких впечатлений

Свадьба — одно из самых радостных событий в жизни человека. Каждый год супруги отмечают эту важную памятную дату, в то время, как близкие им люди поздравляют их в этот замечательный день и дарят подарки. Конечно, презента может быть недостаточно, поэтому стоит преподнести влюбленным добрые строки с искренними пожеланиями всего самого лучшего.

"Телеграф" делится с вами красивыми стихами, душевной прозой и открытками, которые станут приятным воспоминанием для супругов.

Поздравления с годовщиной свадьбы

Открытки с годовщиной свадьбы

Не важно сколько лет назад Вы в этот день семью создали. Желаю много-много лет Вам жить без горя и печали, Хорошее лишь замечать, Ценить прекрасные моменты И даже в девяносто лет Друг другу делать комплименты. Чтоб быт вам жизнь не омрачал, Чтоб каждый месяц был медовым, Друг друга надо удивлять, Не уставая чем-то новым!

Поздравляю вас с годовщиной свадьбы и желаю, чтобы в ваших отношениях всегда царили любовь, понимание, уважение и гармония! Желаю вам семейного уюта, достатка и мира! Наслаждайтесь каждой минутой, проведенной вместе, и будьте счастливы долгие-долгие годы!

Открытки с годовщиной свадьбы

Для счастья не нужна причина, Так будьте счастливы всегда! Сегодня, в вашу годовщину, И впредь, на долгие года. Живите рядышком вы дружно, Любите крепко, всей душой, Покуда ваша годовщина Не станет чисто золотой!

Поздравляем с годовщиной свадьбы! Желаем, чтобы с каждым последующим годом совместная жизнь становилась еще лучше и краше. Пусть ваши общие желания и мечты непременно сбываются. Живите легко, красиво, душевно и мирно. Счастья в ваш дом и огромной любви в глазах!

Открытки с годовщиной свадьбы

Поздравляю с годовщиной! Счастливых, долгих, ярких дней! Храните свой очаг семейный, Пусть станет он еще сильней. Желаю вам большого счастья, Беречь друг друга и ценить, Любви огромной и достатка, Дарите нежность каждый миг. Пусть не покажутся рутиной Вся череда совместных лет. Желаю радости безмерной, Живите в мире и без бед.

Поздравляю с вашим семейным праздником — годовщиной свадьбы! Будьте всегда терпеливы друг к другу, не давайте проблемам нарушить вашу гармонию и счастье! Желаю бесконечной любви, много радости, долгой и красивой совместной жизни!

Открытки с годовщиной свадьбы

Сегодня в доме вашем праздник, Семейный, тихий и простой. Сегодня годовщину свадьбы Вы отмечаете семьей! Так пусть очаг ваш не погаснет, В сердцах любовь всегда живет! Цените, берегите счастье, Которое послал вам Бог!

С годовщиной свадьбы, наши хорошие! Желаю, чтобы любовь никогда не покидала ваши сердца; уют, теплота и веселье пусть и далее, на долгие года проживают у вас дома. Пусть ваши самые заветные желания всегда воплощаются в реальность. Будьте такими же красивыми и любимыми, и всегда находите силы и время для друг друга!

Открытки с годовщиной свадьбы

Когда-то вы нашли друг друга И пронесли через года Любовь и в счастье, и в недуге, И в знойный день, и в холода. Что пожелать вам остается? Лишь долгих, ярких жизни лет, Удача пусть вам улыбнется И защитит от разных бед. Пусть ваш союз не угасает, А крепнет лишь из года в год. И пусть пред вами отступают Багаж печалей и забот!

От всей души поздравляю вас с годовщиной свадьбы и хочу пожелать процветания и благополучия для вашей семьи, мира и счастья вашему дому. Любите друг друга, оберегайте, цените и уверенными шагами вместе идите к мечтам!

Открытки с годовщиной свадьбы

С годовщиной поздравляю! Долгих вместе лет желаю, Пусть любовь из года в год Только крепнет и растет! Чтобы страсть и нежность были, Чтоб в одной вы лодке плыли. Будьте молоды всегда, И не ссорьтесь никогда!

С годовщиной свадьбы! Чтобы чувства с каждым днем становились все ярче и горячее. Чтобы ваш дом не покидали здоровье, удача и успех. Любите друг друга и дарите радость!

Открытки с годовщиной свадьбы

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