З днем молоді! Яскраві привітання зі святом у картинках, листівках та прозі

Свято присвячене заснуванню Всесвітньої федерації демократичної молоді.

У середу, 10 листопада, відзначається неофіційне міжнародне свято – День молоді, що відбувається під егідою Всесвітньої федерації демократичної молоді (ВФДМ).

Це свято нагадує про річницю заснування ВФДМ та проведення першої Всесвітньої конференції молоді, що проходила у Лондоні з 29 жовтня по 10 листопада 1945 р. На заході зібралося близько 30 млн молодих людей із різними політичними ідеологіями, релігією та національностями.

10 листопада в різних країнах-членах цієї федерації проводяться різні тематичні заходи, конференції, семінари та вечірки.

"Телеграф" зібрав барвисті вітання із Всесвітнім днем молоді.

Привітання у картинках

Привітання зі Всесвітнім днем молоді

Привітання зі Всесвітнім днем молоді

Привітання зі Всесвітнім днем молоді

Привітання зі Всесвітнім днем молоді

Привітання зі Всесвітнім днем молоді

Привітання зі Всесвітнім днем молоді

Привітання зі Всесвітнім днем молоді

Привітання у прозі

Вітаю із Всесвітнім днем молоді. Бажаю яскраво, весело, з ентузіазмом і запалом, з радістю та милими посмішками провести юні роки свого життя. Нехай щодня дарує успіх і бадьорість, щасливий випадок та неймовірну пригоду.

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Вітаю зі Всесвітнім днем молоді та побажати хочу бравих ідей та веселих витівок, невтомного прагнення до мрій та виконання заповітних бажань, великих цілей та грандіозних планів, блискучих успіхів та неймовірного успіху.

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День молоді – це суто суб’єктивне свято. Його можуть відкрити для себе люди, які молоді душею. Вітаю тебе із 10 листопада! Бажаю здоров’я, щастя, сили перемогти всі негаразди та оптимістичного настрою у будь-якій ситуації.

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Вітаю зі Всесвітнім днем молоді і хочу побажати ні дня не гаяти, великими кроками рухатися у бік успіху, слави та щастя, гучними словами та гідними вчинками заявляти про себе, радісними миттю та романтичними пригодами заповнювати сторінки свого життя.

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Молоді варті поваги! Вітаю вас зі святом і сподіваюся на вашу розсудливість, витримку та гідність. Ви – спадкоємці традицій. На вас спрямовані всі сподівання та надії. Зі святом, любіть один одного і не втрачайте запалу в кожному русі.

Раніше "Телеграф" писав, які ще державні свята українці відзначатимуть в останній місяць осені.