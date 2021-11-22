З Днем сина 2021! Прикольні листівки та картинки, які порадують ваших дітей

Останнім часом свято набуває все більшої популярності

Вважається, що свято День синів створили ЗМІ на додаток до сімейних свят, таких як День матері, День батька, День дівчаток. Відомо, що у 2014 році з подачі медіа-видання The Guardian, у контексті Міжнародного чоловічого дня, з’явилася ідея проводити International Son Day (Міжнародний день сина). Ціль дня передбачалася як сімейний захід. 2015 року таку ініціативу помітили в Україні.

Найбільшу популярність День синів набув у 2018 році, коли неофіційне свято стало підтримуватись у соціальних мережах.

Вибираючи з нашої добірки кумедних вітальних листівок та картинок із Днем синів, ви даруєте трішки тепла своїм дітям та піднімаєте їм настрій на довгий час.

Листівки та картинки з Днем синів-2021

Листівки з Днем сина

Листівки з Днем сина

Листівки з Днем сина

Листівки з Днем сина

Листівки з Днем сина

Листівки з Днем сина

Листівки з Днем сина

Листівки з Днем сина

Листівки з Днем сина

Також побажайте своїм синам прекрасного ранку цього понеділка за допомогою прикольних листівок, які ви можете вибрати в нашому матеріалі.