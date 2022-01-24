З Днем Тетяни! Душевні привітання своїми словами, картинки та листівки

Батьки вірили, що дівчинка, яка народилася 25 січня, буде гарною господаркою.

У вівторок, 25 січня, християни вшановують пам’ять святої Татіани Римської, яка жила у II-III столітті і виховувалась у християнській сім’ї в атмосфері добра та любові.

Дівчина все своє життя допомагала вірянам і дбала про хворих і бідних і поклонялася Богу, і була страчена за відмову зрікатися віри в Господа. Пізніше Татіану Римську проголосили святий, а день її смерті став днем Тетяни. 25 січня святкують свої іменини всі жінки, названі Тетянами.

"Телеграф" підготував гарні привітання з днем Тетяни у картинках, листівках та своїми словами, щоб ви могли привітати своїх знайомих Тетян.

Привітання з днем Тетяни у листівках:

Привітання з днем Тетяни у прозі:

Вітаю з Днем Тетяни та хочу побажати любові, радості та чудового настрою. Нехай твій кожен день позначається у календарі великою подією та великим успіхом. І пам’ятай, ти можеш усе, у твоїх руках ключ до мрії та щастя.

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Вітаю з Тетяниним днем. Бажаю успіху та вдачі, любові та натхнення, щастя та добробуту, впевненості та сміливості. Бажаю кожен день зустрічати в доброму гуморі, бажаю до кожної справи приступати з великим ентузіазмом, бажаю кожну хвилину життя розмальовувати яскравими барвами радості.

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Вітаю з Днем Тетяни та бажаю завжди бути відкритою, веселою, чудовою людиною, яка усе на світі може, яка ніколи не сумує та не покладає рук. Нехай усю дорогу по життю тобі щастить, нехай і серце, і душа завжди будуть наповнені радості, любові, гармонії та красоти.

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Вітаю з Днем Тетяни. Бажаю краси та любові, щастя та радості, гармонії та впевненості, чудового настрою та сміливості душі, яскравих барв життя та вірної підтримки близьких людей. Будь кохана і нехай усі твої бажання, мрії обов’язково здійснюються.

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Дорога моя подруго. Вітаю тебе з Тетяниним днем. У твоєму імені стільки любові, ніжності, добра і сили, що ти можеш підкорити всіх чоловіків. Я хочу побажати тобі, щоб величезний промінь щастя завжди висвітлював твій життєвий шлях. Зі святом тебе!

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Вітаємо з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч Тебе у хвилини радості і смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли Ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме.

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Тетянко, вітаю тебе, сонечко, з іменинами! Будь завжди такою ж життєрадісною і чарівною, як зараз. Бажаю тобі великого успіху в житті, світлого шляху і хороших друзів! Нехай у тебе завжди буде веселий блиск в очах і багато планів на майбутнє.

Варто додати, що цього дня багато пострадянських країн відзначають День студента. Чому Україна не має до цього відношення — читайте у нашому попередньому матеріалі.