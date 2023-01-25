С днем Татьяны! Красивые короткие поздравления в стихах и прозе
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Специально по этому поводу "Телеграф" приготовил красивые поздравления с днем ангела Татьяны.
В среду, 25 января, отмечается светлый зимний праздник — Татьянин день, посвященный святой мученице Татиане Римской, девушке, отдавшую жизнь за веру во Христа. А это значит, что все женщины, которым родители подарили прекрасное имя Татьяна, отмечают свои именины.
Тани — общительные, красноречивые, целеустремленные и напористые девушки. Они всегда трезво мыслят в любой ситуации, не поддаются чужому мнению и способны выбраться из даже самых запутанных проблем. А еще Татьяны очень коммуникабельны, и легко заводят друзей.
"Телеграф" поздравляет всех девушек, которых зовут прекрасным именем Татьяна. Также мы собрали красивые поздравительные картинки, открытки, стихи и прозу, которыми можно поздравить всех ваших знакомых Танюш.
Поздравления с Татьяниным днем 2023: картинки и открытки
Короткие поздравления с Татьяниным днем 2023 в стихах и прозе
Милую, очаровательную и замечательную женщину поздравляю с Днём Татьяны. Желаю доброго здоровья, прекрасного настроения, весёлых затей, искренней любви, несокрушимого счастья, огромной радости, блестящих побед и несомненной удачи.
В Татьянин день тебе, красотка,
Пускай реально повезет:
Пусть будет легкою походка,
Сумей в любви сорвать джекпот,
Живи и жизнью наслаждайся,
Умей дружить, умей прощать,
И никогда не ошибайся,
Чтоб неудач совсем не знать.
Сердечно поздравляю с прекрасным Днем Татьяны! Желаю тебе неиссякаемого счастья, чистой и искренней любви. Пусть любые начинания сопровождает успех, а результаты всегда превосходят ожидания. Чудесного праздника и отличного настроения!
С Днем Татьяны поздравляю!
От души тебе желаю
Не грустить и не болеть
С каждым днем лишь хорошеть!
Поздравляю с Татьяниным днем! Пусть святая Татиана покровительствует тебе во всех начинаниях. И пусть твои достижения и успехи в учебе станут первыми уверенными шагами к успешной карьере и благополучной жизни. Желаю веселого и яркого праздника!
Таня, Танечка, Танюша,
Поздравляю я тебя.
Будет пусть красивой, яркой
И счастливой жизнь твоя.
С Днем Татьяны! Желаю вечного очарования, верной любви и огромной удачи, а также крепкого, как морозы января, здоровья, неземного женского счастья и постоянных добрых чудес. Будь желанна, неотразима и великолепна.
В Татьянин день тебе желаю:
Пусть твой огонь не угасает,
Ангел-хранитель охраняет,
От горя, бед оберегает.
Дорогая Татьяна! Поздравляю с именинами и желаю, чтобы жизнь искрилась, как снег на солнце, рядом всегда были верные друзья и любимые люди. Пусть на улице совсем не лето, но я хочу, чтобы на душе у тебя всегда было тепло и хорошо. Желаю здоровья, счастья и немного легкомыслия в этот замечательный праздник.
В Татьянин денек от души веселись,
Пусть станет поистине сказочной жизнь.
Будь круче, смелей, и успех озорной
Подружится точно сегодня с тобой!
Поздравляю С Днём Ангела, Татьяна! Пусть мир обогащает тебя новыми эмоциями, красками и дарит только вдохновение для покорения новых вершин. Оставайся такой же нежной, женственной, красивой, немного ранимой, чувственной и только собой!
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