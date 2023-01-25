З днем Тетяни! Красиві короткі привітання у віршах та прозі
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Спеціально із цього приводу "Телеграф" приготував гарні привітання з днем ангела Тетяни.
У середу, 25 січня, відзначається світле зимове свято — Тетянин день, присвячений святій мучениці Татіані Римській, дівчині, яка віддала життя за віру в Христа. А це означає, що всі жінки, яким батьки подарували чудове ім’я Тетяна, відзначають свої іменини.
Тані — товариські, промовисті, цілеспрямовані та наполегливі дівчата. Вони завжди тверезо мислять у будь-якій ситуації, не піддаються чужій думці і здатні вибратися з навіть найбільш заплутаних проблем. А ще Тетяни дуже комунікабельні і легко заводять друзів.
"Телеграф" вітає всіх дівчат, яких звати чудовим ім’ям Тетяна. Також ми зібрали красиві вітальні картинки, листівки, вірші та прозу, якими можна привітати всіх ваших знайомих Танюш.
Привітання з Тетяниним днем 2023: картинки та листівки
Короткі привітання з Тетяниним днем 2023 року у віршах та прозі
Милу, чарівну та чудову жінку вітаю з Днем Тетяни. Бажаю доброго здоров’я, прекрасного настрою, веселих витівок, щирого кохання, незламного щастя, величезної радості, блискучих перемог та безперечної удачі.
З днем Тетяни, моя люба,
Будь завжди щаслива.
Хай Свята дарує мудрість
І кохання щире.
Чує хай свята Тетяна
Всі твої бажання,
Допоможе в час важкий
Смутку і зітхання.
Сердечно вітаю із чудовим Днем Тетяни! Бажаю тобі невичерпного щастя, чистого та щирого кохання. Нехай будь-які починання супроводжує успіх, а результати завжди перевершують очікування. Чудового свята та чудового настрою!
Краса твоя нехай не в’яне,
Тобі бажаю в день Тетянин!
Красуне, квітни, мрій, твори,
Яскраво, мов вогонь, гори!
Вітаю з Тетяниним днем! Нехай свята Татіана опікується тобою в усіх починаннях. І нехай твої досягнення та успіхи у навчанні стануть першими впевненими кроками до успішної кар’єри та щасливого життя. Бажаю веселого та яскравого свята!
З днем Тетяни щиро вітаю,
Щастя, вдачі, любові бажаю,
Щоб частіше звучав твій щебет,
Щоб чудово було все в тебе.
Будь красива, чарівна, мила,
Хай міцніють з роками крила.
Я бажаю свою мати хатку,
У любові жити й достатку!
З Днем Тетяни! Бажаю вічної чарівності, вірного кохання та величезної удачі, а також міцного, як морози січня, здоров’я, неземного жіночого щастя та постійних добрих чудес. Будь бажана, чарівна і чудова.
В День Тетяни побажань
Зичу щирих й шлю вітань!
Щастя, радості, натхнення,
Було щоб світлим сьогодення,
Життя презенти дарувало,
Негоди дім твій оминали!
Дорога Тетяно! Вітаю з іменинами та бажаю, щоб життя іскрилося, як сніг на сонці, поряд завжди були вірні друзі та кохані люди. Нехай на вулиці зовсім не літо, але я хочу, щоб на душі в тебе завжди було тепло та добре. Бажаю здоров’я, щастя та трохи легковажності у це чудове свято.
Бажаю океан натхнень
У свято, у Тетянин день!
Веселощів бажаю купу
І однодумців цілу групу.
Зізнань бажаю й компліментів,
Приємних, радісних моментів,
Уваги, шани Вам, любові,
Чекають успіхи хай нові!
Вітаю З Днем Ангела, Тетяно! Нехай світ збагачує тебе новими емоціями, фарбами та дарує лише натхнення для підкорення нових вершин. Залишайся такою ж ніжною, жіночною, красивою, трохи вразливою, чуттєвою і тільки собою!
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