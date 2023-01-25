З днем Тетяни! Красиві короткі привітання у віршах та прозі

Спеціально із цього приводу "Телеграф" приготував гарні привітання з днем ангела Тетяни.

У середу, 25 січня, відзначається світле зимове свято — Тетянин день, присвячений святій мучениці Татіані Римській, дівчині, яка віддала життя за віру в Христа. А це означає, що всі жінки, яким батьки подарували чудове ім’я Тетяна, відзначають свої іменини.

Тані — товариські, промовисті, цілеспрямовані та наполегливі дівчата. Вони завжди тверезо мислять у будь-якій ситуації, не піддаються чужій думці і здатні вибратися з навіть найбільш заплутаних проблем. А ще Тетяни дуже комунікабельні і легко заводять друзів.

"Телеграф" вітає всіх дівчат, яких звати чудовим ім’ям Тетяна. Також ми зібрали красиві вітальні картинки, листівки, вірші та прозу, якими можна привітати всіх ваших знайомих Танюш.

Привітання з Тетяниним днем 2023: картинки та листівки

Короткі привітання з Тетяниним днем 2023 року у віршах та прозі

Милу, чарівну та чудову жінку вітаю з Днем Тетяни. Бажаю доброго здоров’я, прекрасного настрою, веселих витівок, щирого кохання, незламного щастя, величезної радості, блискучих перемог та безперечної удачі.

З днем Тетяни, моя люба, Будь завжди щаслива. Хай Свята дарує мудрість І кохання щире. Чує хай свята Тетяна Всі твої бажання, Допоможе в час важкий Смутку і зітхання.

Сердечно вітаю із чудовим Днем Тетяни! Бажаю тобі невичерпного щастя, чистого та щирого кохання. Нехай будь-які починання супроводжує успіх, а результати завжди перевершують очікування. Чудового свята та чудового настрою!

Краса твоя нехай не в’яне, Тобі бажаю в день Тетянин! Красуне, квітни, мрій, твори, Яскраво, мов вогонь, гори!

Вітаю з Тетяниним днем! Нехай свята Татіана опікується тобою в усіх починаннях. І нехай твої досягнення та успіхи у навчанні стануть першими впевненими кроками до успішної кар’єри та щасливого життя. Бажаю веселого та яскравого свята!

З днем Тетяни щиро вітаю, Щастя, вдачі, любові бажаю, Щоб частіше звучав твій щебет, Щоб чудово було все в тебе. Будь красива, чарівна, мила, Хай міцніють з роками крила. Я бажаю свою мати хатку, У любові жити й достатку!

З Днем Тетяни! Бажаю вічної чарівності, вірного кохання та величезної удачі, а також міцного, як морози січня, здоров’я, неземного жіночого щастя та постійних добрих чудес. Будь бажана, чарівна і чудова.

В День Тетяни побажань Зичу щирих й шлю вітань! Щастя, радості, натхнення, Було щоб світлим сьогодення, Життя презенти дарувало, Негоди дім твій оминали!

Дорога Тетяно! Вітаю з іменинами та бажаю, щоб життя іскрилося, як сніг на сонці, поряд завжди були вірні друзі та кохані люди. Нехай на вулиці зовсім не літо, але я хочу, щоб на душі в тебе завжди було тепло та добре. Бажаю здоров’я, щастя та трохи легковажності у це чудове свято.

Бажаю океан натхнень У свято, у Тетянин день! Веселощів бажаю купу І однодумців цілу групу. Зізнань бажаю й компліментів, Приємних, радісних моментів, Уваги, шани Вам, любові, Чекають успіхи хай нові!

Вітаю З Днем Ангела, Тетяно! Нехай світ збагачує тебе новими емоціями, фарбами та дарує лише натхнення для підкорення нових вершин. Залишайся такою ж ніжною, жіночною, красивою, трохи вразливою, чуттєвою і тільки собою!

Раніше "Телеграф" розповідав, як у 2023 році зміняться дати головних християнських свят. Це пов’язано із тим, що Різдво деякі українці почали відзначати 25 грудня, а не 7 січня, як було раніше.