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Привітання з Днем Тетяни 2022: найкращі побажання у віршах та гарні листівки

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
46
Не забудьте привітати з іменинами всіх володарок цього чудового імені
Не забудьте привітати з іменинами всіх володарок цього чудового імені

Надішліть Тетяні душевний вірш та листівку до її Дня янгола

Цього вівторка всі володарки імені Тетяна святкують іменини — саме 25 січня православною церквою вшановується мучениця Тетяна Римська, яка була піддана тортурам за відмову зректися віри в Христа.

Як цікаво привітати Тетяну цього особливого дня? "Телеграф" підготував гарні вірші з Днем ангела Тетяни, а також оригінальні листівки та картинки з побажаннями всього найкращого.

Пропонуємо вибрати читачам те, що найбільше подобається, та привітати свою дружину, маму, дочку, сестру чи колегу на ім’я Тетяна з іменинами 25 січня.

З іменинами Тетяни 25 січня - листівки
З іменинами Тетяни 25 січня - листівки

Тетяна, Танюша, Тетянка,

Вітаю з твоїм лише святом!

Хай сонячних й радісних ранків

В житті твоїм буде багато.

Хай Янгол стоїть на сторожі,

Дарує добро, мир і спокій.

Хороших тобі перехожих

На стежці життя твоїй довгій.

Турботливо, ніжно, ласкаво

Хай близькі тебе називають.

Тетяну, Танюшу, Тетянку

Зі святом сьогодні вітаю!

З днем ангела, Танюша, Таня!

Ти — неймовірна, як завжди.

І мої щирі привітання

У день святковий цей прийми.

Щоб тіло ніжилось від ласки,

А вуха — від приємних слів.

Щоб друзі не вдягали маски,

І щоб не було ворогів.

З іменинами Тетяни 25 січня - листівки
З іменинами Тетяни 25 січня - листівки

Бажаю океан натхнень

У свято, у Тетянин день!

Веселощів бажаю купу

І однодумців цілу групу.

Зізнань бажаю й компліментів,

Приємних, радісних моментів,

Уваги, шани Вам, любові,

Чекають успіхи хай нові!

З іменинами Тетяни 25 січня - листівки
З іменинами Тетяни 25 січня - листівки

З днем Тетяни привітати

Поспішаю я в цю днину!

Щастя-долі побажати

І здоров’я всій родині.

Море радості, кохання,

Благих днів та світлих дум,

Хай здійсняться всі бажання,

Й стороною мине сум!

З іменинами Тетяни 25 січня - листівки
З іменинами Тетяни 25 січня - листівки

Тетянин день. Я Вас вітаю!

Нехай свята охороняє,

На нові звершення і цілі

Хай неодмінно надихає.

Підкаже хай вона на вушко

Вам відповідь на всі питання,

Веде доріжкою удачі

Вас до щасливого призвання.

З іменинами Тетяни 25 січня - листівки
З іменинами Тетяни 25 січня - листівки

З днем Тетяни, моя люба,

Будь завжди щаслива.

Хай Свята дарує мудрість

І кохання щире.

Чує хай свята Тетяна

Всі твої бажання,

Допоможе в час важкий

Смутку і зітхання.

Варто додати, що галасливо відзначити свята, на жаль, цього місяця не вдасться. Цьому перешкоджає не лише катастрофічна ситуація з коронавірусом, а й погода. Наприкінці січня синоптики прогнозують зниження температури повітря та сильні морози.

Теги:
#Поздоровлення #Листівки #Тетянин день #Іменини
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