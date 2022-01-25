Привітання з Днем Тетяни 2022: найкращі побажання у віршах та гарні листівки
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Надішліть Тетяні душевний вірш та листівку до її Дня янгола
Цього вівторка всі володарки імені Тетяна святкують іменини — саме 25 січня православною церквою вшановується мучениця Тетяна Римська, яка була піддана тортурам за відмову зректися віри в Христа.
Як цікаво привітати Тетяну цього особливого дня? "Телеграф" підготував гарні вірші з Днем ангела Тетяни, а також оригінальні листівки та картинки з побажаннями всього найкращого.
Пропонуємо вибрати читачам те, що найбільше подобається, та привітати свою дружину, маму, дочку, сестру чи колегу на ім’я Тетяна з іменинами 25 січня.
Тетяна, Танюша, Тетянка,
Вітаю з твоїм лише святом!
Хай сонячних й радісних ранків
В житті твоїм буде багато.
Хай Янгол стоїть на сторожі,
Дарує добро, мир і спокій.
Хороших тобі перехожих
На стежці життя твоїй довгій.
Турботливо, ніжно, ласкаво
Хай близькі тебе називають.
Тетяну, Танюшу, Тетянку
Зі святом сьогодні вітаю!
З днем ангела, Танюша, Таня!
Ти — неймовірна, як завжди.
І мої щирі привітання
У день святковий цей прийми.
Щоб тіло ніжилось від ласки,
А вуха — від приємних слів.
Щоб друзі не вдягали маски,
І щоб не було ворогів.
Бажаю океан натхнень
У свято, у Тетянин день!
Веселощів бажаю купу
І однодумців цілу групу.
Зізнань бажаю й компліментів,
Приємних, радісних моментів,
Уваги, шани Вам, любові,
Чекають успіхи хай нові!
З днем Тетяни привітати
Поспішаю я в цю днину!
Щастя-долі побажати
І здоров’я всій родині.
Море радості, кохання,
Благих днів та світлих дум,
Хай здійсняться всі бажання,
Й стороною мине сум!
Тетянин день. Я Вас вітаю!
Нехай свята охороняє,
На нові звершення і цілі
Хай неодмінно надихає.
Підкаже хай вона на вушко
Вам відповідь на всі питання,
Веде доріжкою удачі
Вас до щасливого призвання.
З днем Тетяни, моя люба,
Будь завжди щаслива.
Хай Свята дарує мудрість
І кохання щире.
Чує хай свята Тетяна
Всі твої бажання,
Допоможе в час важкий
Смутку і зітхання.
Варто додати, що галасливо відзначити свята, на жаль, цього місяця не вдасться. Цьому перешкоджає не лише катастрофічна ситуація з коронавірусом, а й погода. Наприкінці січня синоптики прогнозують зниження температури повітря та сильні морози.