Привітання з Днем Тетяни 2022: найкращі побажання у віршах та гарні листівки

Надішліть Тетяні душевний вірш та листівку до її Дня янгола

Цього вівторка всі володарки імені Тетяна святкують іменини — саме 25 січня православною церквою вшановується мучениця Тетяна Римська, яка була піддана тортурам за відмову зректися віри в Христа.

Як цікаво привітати Тетяну цього особливого дня? "Телеграф" підготував гарні вірші з Днем ангела Тетяни, а також оригінальні листівки та картинки з побажаннями всього найкращого.

Пропонуємо вибрати читачам те, що найбільше подобається, та привітати свою дружину, маму, дочку, сестру чи колегу на ім’я Тетяна з іменинами 25 січня.

З іменинами Тетяни 25 січня - листівки

Тетяна, Танюша, Тетянка, Вітаю з твоїм лише святом! Хай сонячних й радісних ранків В житті твоїм буде багато. Хай Янгол стоїть на сторожі, Дарує добро, мир і спокій. Хороших тобі перехожих На стежці життя твоїй довгій. Турботливо, ніжно, ласкаво Хай близькі тебе називають. Тетяну, Танюшу, Тетянку Зі святом сьогодні вітаю!

З днем ангела, Танюша, Таня! Ти — неймовірна, як завжди. І мої щирі привітання У день святковий цей прийми. Щоб тіло ніжилось від ласки, А вуха — від приємних слів. Щоб друзі не вдягали маски, І щоб не було ворогів.

З іменинами Тетяни 25 січня - листівки

Бажаю океан натхнень У свято, у Тетянин день! Веселощів бажаю купу І однодумців цілу групу. Зізнань бажаю й компліментів, Приємних, радісних моментів, Уваги, шани Вам, любові, Чекають успіхи хай нові!

З іменинами Тетяни 25 січня - листівки

З днем Тетяни привітати Поспішаю я в цю днину! Щастя-долі побажати І здоров’я всій родині. Море радості, кохання, Благих днів та світлих дум, Хай здійсняться всі бажання, Й стороною мине сум!

З іменинами Тетяни 25 січня - листівки

Тетянин день. Я Вас вітаю! Нехай свята охороняє, На нові звершення і цілі Хай неодмінно надихає. Підкаже хай вона на вушко Вам відповідь на всі питання, Веде доріжкою удачі Вас до щасливого призвання.

З іменинами Тетяни 25 січня - листівки

З днем Тетяни, моя люба, Будь завжди щаслива. Хай Свята дарує мудрість І кохання щире. Чує хай свята Тетяна Всі твої бажання, Допоможе в час важкий Смутку і зітхання.

Варто додати, що галасливо відзначити свята, на жаль, цього місяця не вдасться. Цьому перешкоджає не лише катастрофічна ситуація з коронавірусом, а й погода. Наприкінці січня синоптики прогнозують зниження температури повітря та сильні морози.