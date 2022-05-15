З Днем сім’ї 2022! Найкращі листівки та картинки до свята

Міжнародний день сім’ї щорічно відзначається 15 травня

Цієї неділі, 15 травня, в Україні та світі відзначається Міжнародний день сім’ї. Свято присвячене всебічному розгляду проблем сім’ї у різних країнах світу.

День сім’ї було створено ООН. Свято було затверджено 15 травня 1994 року. Введення свята було викликане занепокоєнням світової спільноти сучасним становищем сім’ї. На думку генерального секретаря ООН Кофі Аннана, коли нехтують основними правами однієї сім’ї — єдність усієї людської сім’ї, членами якої вони є, перебуває під загрозою.

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Щоб наші читачі не забули привітати близьких людей із цим святом 15 травня, "Телеграф" зробив добірку привітань із Днем сім’ї в оригінальних листівках та картинках.

Листівки з Днем сім’ї 2022

Листівки з Днем сім’ї 2022

Листівки з Днем сім’ї 2022

Листівки з Днем сім’ї 2022

Листівки з Днем сім’ї 2022

Листівки з Днем сім’ї 2022

Раніше "Телеграф" писав, які церковні свята відзначаються в Україні у травні 2022 року.