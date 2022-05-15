С Днем семьи 2022! Самые лучшие открытки и картинки к празднику

Международный день семьи ежегодно отмечается 15 мая

В это воскресенье, 15 мая, в Украине и мире отмечается Международный день семьи. Праздник посвящен всестороннему рассмотрению проблем семьи в разных странах мира.

День семьи был создан ООН. Праздник был утвержден 15 мая 1994 года. Введение праздника было вызвано обеспокоенностью мирового сообщества современным положением семьи. По мнению генерального секретаря ООН Кофи Аннана, когда пренебрегают основными правами одной семьи — единство всей человеческой семьи, членами которой они являются, находится под угрозой.

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Чтобы наши читатели не забыли поздравить близких людей с этим праздником 15 мая, "Телеграф" сделал подборку поздравлений с Днем семьи в оригинальных открытках и картинках.

Открытки с Днем семьи 2022

Открытки с Днем семьи 2022

Открытки с Днем семьи 2022

Открытки с Днем семьи 2022

Открытки с Днем семьи 2022

Открытки с Днем семьи 2022

Ранее "Телеграф" писал, какие церковные праздники отмечаются в Украине в мае 2022 года.