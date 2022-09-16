Листівки із побажаннями швидкої перемоги

Адресуйте патріотичні листівки з побажаннями миру близьким та рідним людям, щоб підняти їм настрій.

"Телеграф" підготував для вас гарні листівки, тематичні картинки, добрі слова побажань, які додають сил, вселяють оптимізм, дають надію на мир та нашу довгоочікувану перемогу, що неухильно наближається до нас.

Ми бажаємо всім мирного неба, щасливого майбутнього, одухотвореності, світлих надій, впевненості у завтрашньому дні, і щоб вибухи були лише від святкових салютів, а сльози – лише від радості.

Раніше "Телеграф" ділився прогнозами екстрасенсу, чим закінчиться війна в Україні.