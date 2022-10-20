Іменини Сергія 20 жовтня: найкращі привітання з днем ангела

У День ангела Сергія адресуйте іменинникам гарні привітання у прозі та віршах.

Сьогодні, 20 жовтня, свій День ангела відзначають чоловіки на ім’я Сергій. Якщо у вас є такі знайомі, друзі та рідні, не забудьте їх привітати і надіслати найкращі, прикольні та щирі привітання з Днем ангела.

Ім’я Сергій у перекладі означає "ясний" і "високошановний". Таке ім’я найчастіше мають люди енергійні, активні, ненудні та дієві, водночас не позбавлені сентиментальності.

У день ангела Сергія, 20 жовтня, прийміть найкращі побажання. А "Телеграф" підготував добрі, світлі та прикольні привітання з іменинами у віршах та прозі.

Найкращі вітання Сергію з днем ангела у прозі

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Дорогий Сергію, вітаю тебе з іменинами і бажаю великої удачі

та вірних успіхів, блискучої кар’єри та високого достатку,

величезних перспектив розвитку та поваги, щирого кохання

та нескінченного щастя.

Смс привітання Сергію з Днем ангела

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Для вас нехай відкриваються

Всі двері навстіж.

Щоб щастило по життю,

І було все, як у казці.

Знайдіть свій оазис

У пустелі сірих днів.

Нехай буде все за планом

І все для вас, Сергію!

Добрі привітання з іменинами Сергія своїми словами

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Сергію, вітаю тебе з днем ангела і бажаю, щоб

навіть найтемніша смуга у твоєму житті виявилася злітною.

Нехай попереду на тебе чекає тільки щастя і радість.

Успіхів, здоров’я та всього найкращого.

Люби і будь любимим, адже це для людини дуже важливо.

Прикольні привітання з днем ангела Сергію у віршах

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Сергій, з іменинами шлю привітання!

Бажаю у щасті навік процвітання,

Любов щоб тебе назавжди окриляла,

Можливість творити щоб щедро давала!

Бажаю свободи в бажаннях, в роботі,

А вдома бажаю віддатись турботі,

Вночі забувати про все і навіки

Сергій, будь щасливим завжди чоловіком!

Іменини Сергія: красиві привітання з Днем ангела

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Побажаю я, Сергію,

В День народження тобі

Бути серед всіх баталій

В авангарді, на коні!

Щоб по буднях, як по полю,

Жваво, весело скакав.

Завжди вірив в перемогу,

Силу духу не втрачав!

Щирі побажання у День ангела Сергія у прозі

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Дорогий Сергію, вітаю тебе з іменинами і бажаю

всеосяжного світу, великої удачі, блискучої кар’єри,

високого достатку, величезних перспектив розвитку,

щирого кохання та безперечного щастя.

Добро поздоровлення з днем ангела Сергію

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Сергію, Сергійчику, я тебе від щирого серця вітаю з іменинами!

Бажаю життя без турбот і проблем, прекрасного самопочуття,

благополуччя, удачі, веселого настрою, бадьорості та удачі.

Будь успішним, добрим, найкоханішим і найбажанішим!

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