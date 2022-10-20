Іменини Сергія 20 жовтня: найкращі привітання з днем ангела
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У День ангела Сергія адресуйте іменинникам гарні привітання у прозі та віршах.
Сьогодні, 20 жовтня, свій День ангела відзначають чоловіки на ім’я Сергій. Якщо у вас є такі знайомі, друзі та рідні, не забудьте їх привітати і надіслати найкращі, прикольні та щирі привітання з Днем ангела.
Ім’я Сергій у перекладі означає "ясний" і "високошановний". Таке ім’я найчастіше мають люди енергійні, активні, ненудні та дієві, водночас не позбавлені сентиментальності.
У день ангела Сергія, 20 жовтня, прийміть найкращі побажання. А "Телеграф" підготував добрі, світлі та прикольні привітання з іменинами у віршах та прозі.
Найкращі вітання Сергію з днем ангела у прозі
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Дорогий Сергію, вітаю тебе з іменинами і бажаю великої удачі
та вірних успіхів, блискучої кар’єри та високого достатку,
величезних перспектив розвитку та поваги, щирого кохання
та нескінченного щастя.
Смс привітання Сергію з Днем ангела
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Для вас нехай відкриваються
Всі двері навстіж.
Щоб щастило по життю,
І було все, як у казці.
Знайдіть свій оазис
У пустелі сірих днів.
Нехай буде все за планом
І все для вас, Сергію!
Добрі привітання з іменинами Сергія своїми словами
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Сергію, вітаю тебе з днем ангела і бажаю, щоб
навіть найтемніша смуга у твоєму житті виявилася злітною.
Нехай попереду на тебе чекає тільки щастя і радість.
Успіхів, здоров’я та всього найкращого.
Люби і будь любимим, адже це для людини дуже важливо.
Прикольні привітання з днем ангела Сергію у віршах
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Сергій, з іменинами шлю привітання!
Бажаю у щасті навік процвітання,
Любов щоб тебе назавжди окриляла,
Можливість творити щоб щедро давала!
Бажаю свободи в бажаннях, в роботі,
А вдома бажаю віддатись турботі,
Вночі забувати про все і навіки
Сергій, будь щасливим завжди чоловіком!
Іменини Сергія: красиві привітання з Днем ангела
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Побажаю я, Сергію,
В День народження тобі
Бути серед всіх баталій
В авангарді, на коні!
Щоб по буднях, як по полю,
Жваво, весело скакав.
Завжди вірив в перемогу,
Силу духу не втрачав!
Щирі побажання у День ангела Сергія у прозі
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Дорогий Сергію, вітаю тебе з іменинами і бажаю
всеосяжного світу, великої удачі, блискучої кар’єри,
високого достатку, величезних перспектив розвитку,
щирого кохання та безперечного щастя.
Добро поздоровлення з днем ангела Сергію
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Сергію, Сергійчику, я тебе від щирого серця вітаю з іменинами!
Бажаю життя без турбот і проблем, прекрасного самопочуття,
благополуччя, удачі, веселого настрою, бадьорості та удачі.
Будь успішним, добрим, найкоханішим і найбажанішим!
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