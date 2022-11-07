З днем народження, шефе! Привітання у гарних листівках

Привітання шефу з днем народження має бути від душі

Офіційне привітання шефа з днем народження — це найуніверсальніше привітання для шефа на його свято.

Часто зустрічати день народження шефа доводиться у робочому колективі, тому варто заздалегідь підготувати гарні та приємні слова, а також привітання з днем народження шефу у листівці. Це ще й буде чудовою ідеєю, якщо ви не маєте можливості особисто привітати шефа з днем народження. Надішліть побажання шефу на день народження в красивій картинці в соцмережі або месенджері.

Привітання з днем народження для шефа повинні показати, як багато для вас означає ваша з ним спільна робота. Тому "Телеграф" зібрав у цьому матеріалі добірку листівок та картинок із побажаннями на день народження шефу, які обов’язково піднімуть настрій шефа у його свято.

Виберіть привітання для шефа з днем народження з нашої добірки.

Привітання шефу на день народження: листівки

Раніше "Телеграф" публікував прикольні вітання з днем народження у СМС.