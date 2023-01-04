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Привітання з днем народження двоюрідної сестри: красиві картинки та листівки

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Автор
З днем народження, кузина
З днем народження, кузина. Фото telegraf.com.ua

Добірка найкрасивіших привітань із днем народження двоюрідної сестри

Трапляється так, що стосунки із двоюрідною сестрою складаються не гірше, а може навіть і краще, ніж із рідною сестрою. І в день народження кузину хочеться не залишити без уваги, а подарувати їй добрі побажання, відмінний настрій і море усмішок.

Ймовірно, цього дня знадобляться вітання з днем народження двоюрідної сестри у прозі та віршах. Ще один вдалий варіант привітання – відправити їй яскраву святкову картинку. Листівки на день народження двоюрідній сестрі порадують одержувачку особливою увагою, подарують теплу посмішку, позитив та гарний настрій. "Телеграф" зібрав чудові привітання з днем народження двоюрідній сестрі у картинках. Виберіть одну або кілька й надішліть кузині в день її народження.

Листівки з днем народження двоюрідної сестри

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Листівка двоюрідній сестрі
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Листівка кузині

Раніше "Телеграф" розповідав, як підібрати кумедне привітання з днем народження доньки.

Теги:
#Поздоровлення #Картинки #Листівки #З Днем народження