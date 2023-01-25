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Привітання з днем Тетяни: душевні музичні привітання українською мовою, картинки та листівки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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25 січня у церквах проводять богослужіння на честь Татіани Римської
25 січня у церквах проводять богослужіння на честь Татіани Римської. Фото pexels.com

Цього дня прийнято дарувати символічні подарунки та надсилати красиві та душевні привітання Тетянам

Щорічно, 25 січня, відзначається церковне свято, яке вшановує римську мученицю Тетяну — Тетянин день. Тож усю увагу цього дня приділяють дівчатам на ім’я Тетяна, адже вони відзначають свої іменини.

Віряни цього дня ходять до церкви і ставлять свічку святій покровительці Тетяні. Просять її про мудрість та успіхи у навчанні, а незаміжні дівчата просять святу про хорошого нареченого.

"Телеграф" підготував для своїх читачів душевні музичні привітання з Тетяниним днем у відео українською мовою, а також картинки та листівки, щоб ви могли привітати своїх знайомих. Подібна відеолистівка обов’язково сподобається винуватиці свята.

Привітання з Тетяниним днем 2023: картинки та листівки

Вітання з Тетяниним днем 2023
Вітання з Тетяниним днем 2023
Вітання з Тетяниним днем 2023
Вітання з Тетяниним днем 2023
Вітання з Тетяниним днем 2023
Вітання з Тетяниним днем 2023
Вітання з Тетяним днем
Вітання з Тетяним днем
Вітання з Тетяним днем
Вітання з Тетяним днем
Вітання з Тетяним днем
Вітання з Тетяним днем
Вітання з Тетяним днем
Вітання з Тетяним днем
Вітання з Тетяним днем
Вітання з Тетяним днем
Вітання з Тетяним днем

Музичні привітання з Тетяниним днем 2023

Раніше "Телеграф" розповідав, як у 2023 році зміняться дати головних християнських свят. Це пов’язано із тим, що Різдво деякі українці почали відзначати 25 грудня, а не 7 січня, як було раніше.

Теги:
#Поздоровлення #Картинки #Листівки #Тетянин день #День Тетяни