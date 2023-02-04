Гена, з іменинами! Гарні вітання та листівки на День ангела Геннадія

Не забудьте привітати Генку з іменинами

Ім’я Геннадій на сьогоднішній день не найпоширеніше в Україні, але все одно цікаве. Раніше ми розповіли, що воно означає і коли у Гени всі іменини протягом року. Тепер же "Телеграф" приготував добірку чудових картинок, листівок та привітань у прозі та віршах українською з іменинами Геннадія.

Короткі привітання з Днем ангела Геннадія

Гена, в День твого ангела бажаю, щоб кожного дня ти міг знайти привід для радості та оптимізму. Нехай удача слідує за тобою по п’ятах, а ангел-покровитель береже від усіх негод.

З іменинами, Генусик! Бажаю, щоб цей день та всі наступні принесли тобі лише радість та щастя. Нехай усі перешкоди на шляху до твоїх цілей виявляються переборними і не затьмарюють твого настрою.

З Днем ангела, Геннадію! Нехай твої доходи завжди перевищують витрати, біди та смуток обходять тебе стороною, а здоров’я ніколи не підводить.

Геннадію, вітаю зі святом! Приймай мої найкращі побажання на іменини. Нехай усе, що оточує тебе, буде в радість і не приносить незручностей, а вдома завжди панує благополуччя.

Генку, з іменинами! Бажаю міцних нервів, вірних друзів, кар’єрного росту та чудового здоров’я. Будь щасливий і нехай усі твої мрії здійснюються.

Листівки для привітання на День ангела Геннадія

Нагадаємо, раніше "Телеграф" пропонував добірку ідей для подарунків коханому чоловікові на свято.