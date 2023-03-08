З Днем народження! Красиві листівки для чоловіків

Виберіть для чоловіка вітання з днем народження, що запам'ятається надовго

Чоловіки, як і жінки, люблять гарні вітання з днем народження. Для іменинника варто підібрати зворушливі та мудрі побажання. Не зайвою буде гарна листівка з днем народження.

При виборі картинки орієнтуйтеся на смаки іменинника та його вік. Для чоловіка у віці підійдуть листівки у стриманому стилі та з побажаннями у віршах. Якщо іменинник емоційна людина, йому можна подарувати листівку в яскравих кольорах.

"Телеграф" пропонує своїм читачам варіанти гарних вітальних листівок із днем народження чоловікові. Будь-яке зображення можна зберегти на свій гаджет, а потім відправити імениннику.

Красиві листівки з днем народження для чоловіків

Раніше "Телеграф" публікував кумедні та незвичайні побажання чоловікові на день народження.