Вітання з 60 ювілеєм чоловікові: найкращі побажання

Виберіть для ювіляра особливе вітання

Будь-який день народження – чудовий привід для святкування, але 60 років – це особлива віха. Це час, коли людина замислюється над тим, чого їй вдалося досягти за прожиті роки.

Якщо ви бажаєте привітати з 60-річчям чоловіка, виберіть для нього особливі побажання. Адже за 60 років він, напевно, почув дуже багато стандартних привітань. Нагадайте йому про досягнення і не забудьте сказати, як багато він для вас значить.

У цій добірці "Телеграфа" ви знайдете варіанти привітання із шістдесятиріччям чоловікові. Вимовте ці фрази імениннику під час зустрічі, або відправте в месенджері.

З 60-річчям чоловікові

Вітаю із 60-річчям! Ти завжди був поруч зі мною у важкі та щасливі часи. Бажаю тобі завжди бути в компанії тільки з тими, хто любить та підтримує тебе!

За роком рік життя невпинно лине, Дарує осінь веселковий час. У цю прекрасну ювілейну днину Вітання щирі Ви прийміть від нас! Цей ювілей – іще не вечір, Хоч 60 лягло на плечі. Душа хай буде молода, Вас тільки щастя вигляда!

З шістдесятиріччям! Бажаю повного та абсолютного щастя! Бажаю, щоб діти та онуки завжди бачили, яка ти чудова людина!

Ці роки, наче птиці, летять, Їх ніколи не вернеш назад, Ніби вчора було вісімнадцять, А сьогодні уже шістдесят. Дарма, що рік за роком проліта, Що скроні Ваші вже сивіють. Нехай же молодою залишається душа, І думи хай ніколи не старіють. Бажаємо Вам здоров’я міцного, Юнацької сили, як в добрі часи, Веселої пісні, дотепного жарту І щастя земного з води і роси. Хай сили помножаться втричі, Здоров’я прибуде, як чиста роса, Складаєм подяку, бо Ви того варті, Нехай переможе молитва й краса.

З ювілеєм! Нехай твій 60-й день народження буде найкращим із тих, що ти коли-небудь відзначав! Нехай буде голосно, радісно та яскраво!

Надсилаю тобі вітання з 60-річчям! Я сподіваюся, що ця важлива подія застане тебе щасливими та здоровими! Згадай, яке дивовижне життя ти прожив! Бажаю тобі дивитися в майбутнє лише з усмішкою!

З днем ​​народження! Нехай твій 60-й день народження перевершить попередній! Нехай сьогодні все, що тобі дорого, буде ще дорожчим!

Твоє 60-річчя – це лише початок! Нехай цей час стане початком нових вражень! Не припиняй мріяти та дивись у майбутнє з позитивом!

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