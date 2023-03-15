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Вітання з 60 ювілеєм чоловікові: найкращі побажання

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Автор
60 років — це особлива віха
60 років — це особлива віха. Фото pexels.com

Виберіть для ювіляра особливе вітання

Будь-який день народження – чудовий привід для святкування, але 60 років – це особлива віха. Це час, коли людина замислюється над тим, чого їй вдалося досягти за прожиті роки.

Якщо ви бажаєте привітати з 60-річчям чоловіка, виберіть для нього особливі побажання. Адже за 60 років він, напевно, почув дуже багато стандартних привітань. Нагадайте йому про досягнення і не забудьте сказати, як багато він для вас значить.

У цій добірці "Телеграфа" ви знайдете варіанти привітання із шістдесятиріччям чоловікові. Вимовте ці фрази імениннику під час зустрічі, або відправте в месенджері.

З 60-річчям чоловікові

Вітаю із 60-річчям! Ти завжди був поруч зі мною у важкі та щасливі часи. Бажаю тобі завжди бути в компанії тільки з тими, хто любить та підтримує тебе!

За роком рік життя невпинно лине,

Дарує осінь веселковий час.

У цю прекрасну ювілейну днину

Вітання щирі Ви прийміть від нас!

Цей ювілей – іще не вечір,

Хоч 60 лягло на плечі.

Душа хай буде молода,

Вас тільки щастя вигляда!

З шістдесятиріччям! Бажаю повного та абсолютного щастя! Бажаю, щоб діти та онуки завжди бачили, яка ти чудова людина!

Ці роки, наче птиці, летять,

Їх ніколи не вернеш назад,

Ніби вчора було вісімнадцять,

А сьогодні уже шістдесят.

Дарма, що рік за роком проліта,

Що скроні Ваші вже сивіють.

Нехай же молодою залишається душа,

І думи хай ніколи не старіють.

Бажаємо Вам здоров’я міцного,

Юнацької сили, як в добрі часи,

Веселої пісні, дотепного жарту

І щастя земного з води і роси.

Хай сили помножаться втричі,

Здоров’я прибуде, як чиста роса,

Складаєм подяку, бо Ви того варті,

Нехай переможе молитва й краса.

З ювілеєм! Нехай твій 60-й день народження буде найкращим із тих, що ти коли-небудь відзначав! Нехай буде голосно, радісно та яскраво!

Надсилаю тобі вітання з 60-річчям! Я сподіваюся, що ця важлива подія застане тебе щасливими та здоровими! Згадай, яке дивовижне життя ти прожив! Бажаю тобі дивитися в майбутнє лише з усмішкою!

З днем ​​народження! Нехай твій 60-й день народження перевершить попередній! Нехай сьогодні все, що тобі дорого, буде ще дорожчим!

Твоє 60-річчя – це лише початок! Нехай цей час стане початком нових вражень! Не припиняй мріяти та дивись у майбутнє з позитивом!

Раніше "Телеграф" публікував стильні листівки із днем народження для чоловіків.

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#Поздоровлення #Побажання #З ювілеєм