Вітання з 60 ювілеєм чоловікові: найкращі побажання
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Виберіть для ювіляра особливе вітання
Будь-який день народження – чудовий привід для святкування, але 60 років – це особлива віха. Це час, коли людина замислюється над тим, чого їй вдалося досягти за прожиті роки.
Якщо ви бажаєте привітати з 60-річчям чоловіка, виберіть для нього особливі побажання. Адже за 60 років він, напевно, почув дуже багато стандартних привітань. Нагадайте йому про досягнення і не забудьте сказати, як багато він для вас значить.
У цій добірці "Телеграфа" ви знайдете варіанти привітання із шістдесятиріччям чоловікові. Вимовте ці фрази імениннику під час зустрічі, або відправте в месенджері.
З 60-річчям чоловікові
Вітаю із 60-річчям! Ти завжди був поруч зі мною у важкі та щасливі часи. Бажаю тобі завжди бути в компанії тільки з тими, хто любить та підтримує тебе!
За роком рік життя невпинно лине,
Дарує осінь веселковий час.
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі Ви прийміть від нас!
Цей ювілей – іще не вечір,
Хоч 60 лягло на плечі.
Душа хай буде молода,
Вас тільки щастя вигляда!
З шістдесятиріччям! Бажаю повного та абсолютного щастя! Бажаю, щоб діти та онуки завжди бачили, яка ти чудова людина!
Ці роки, наче птиці, летять,
Їх ніколи не вернеш назад,
Ніби вчора було вісімнадцять,
А сьогодні уже шістдесят.
Дарма, що рік за роком проліта,
Що скроні Ваші вже сивіють.
Нехай же молодою залишається душа,
І думи хай ніколи не старіють.
Бажаємо Вам здоров’я міцного,
Юнацької сили, як в добрі часи,
Веселої пісні, дотепного жарту
І щастя земного з води і роси.
Хай сили помножаться втричі,
Здоров’я прибуде, як чиста роса,
Складаєм подяку, бо Ви того варті,
Нехай переможе молитва й краса.
З ювілеєм! Нехай твій 60-й день народження буде найкращим із тих, що ти коли-небудь відзначав! Нехай буде голосно, радісно та яскраво!
Надсилаю тобі вітання з 60-річчям! Я сподіваюся, що ця важлива подія застане тебе щасливими та здоровими! Згадай, яке дивовижне життя ти прожив! Бажаю тобі дивитися в майбутнє лише з усмішкою!
З днем народження! Нехай твій 60-й день народження перевершить попередній! Нехай сьогодні все, що тобі дорого, буде ще дорожчим!
Твоє 60-річчя – це лише початок! Нехай цей час стане початком нових вражень! Не припиняй мріяти та дивись у майбутнє з позитивом!
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