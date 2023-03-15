Поздравление с 60 юбилеем мужчине: лучшие пожелания

Выберите для юбиляра особенное поздравление

Любой день рождения — отличный повод для празднования, но 60 лет — это особая веха. Это время, когда человек задумывается о том, чего ему удалось достичь за прожитые годы.

Если вы хотите поздравить с 60-летием мужчину, выберите для него особенные пожелания. Ведь за 60 лет он наверняка услышал очень много стандартных поздравлений. Напомните ему о достижениях и не забудьте сказать, как он дорог для вас.

В этой подборке "Телеграфа" вы найдете варианты поздравления с шестидесятилетием мужчине. Произнесите эти фразы имениннику при встрече, либо отправьте в мессенджере.

С 60-летием мужчине

Поздравляю с 60-летием! Ты всегда был рядом со мной в тяжелые и счастливые времена. Желаю тебе всегда быть в компании только с теми, кто любит и поддерживает тебя!

С юбилеем поздравляю! В 60 тебе желаю Быть таким же оптимистом И задорным юмористом. На судьбу не обижаться, Просто так не волноваться. И в работе, и в делах Всё держать в своих руках. Ты не знаешь поражений И достоин восхищений. Так держать! Не унывать! И до ста лет дошагать!

С шестидесятилетием! Желаю полного и абсолютного счастья! Желаю, чтобы дети и внуки всегда видели, какой ты замечательный человек!

Мы Вам желаем в юбилей Побольше преданных друзей, Охапку крепкого здоровья. И жить в согласии с любовью. Пусть каждый день и каждый час Удача окружает вас. В работе всё идет как нужно, А дома всё в порядке, дружно. Удачи, счастья и везения В шестидесятый день рождения! Пусть исполняются мечты, Пусть радостью глаза полны!

С юбилеем! Пусть твой 60-й день рождения будет самым лучшим из тех, что ты когда-либо отмечал! Пусть будет громко, радостно и ярко!

Пришло время поздравлять: Вам сегодня шестьдесят! Добрых слов не пожалеем — Вас поздравим с юбилеем! Долгих лет мы Вам желаем. Пусть удача ожидает, Пусть она во всём поможет. Пусть болезни не тревожат, Пусть здоровье будет крепче, Каждый шаг дается легче. Пожелаем крепких нервов И во всём решений верных. Пусть душа будет всегда Весела и молода!

Отправляю тебе поздравление с 60-летием! Я надеюсь, что это важное событие застанет тебя счастливыми и здоровыми! Вспомни, какую удивительную жизнь ты прожил! Желаю тебе смотреть в будущее только с улыбкой!

Ты сегодня супер-класс — Это раз. День рожденья у тебя — Это два. Кругом близкие твои — Это три. 60! Большая дата, но на цифру не гляди, Поздравлять от всей души собрались сегодня мы. Здоровья крепкого и сил желаем, И со всей смелостью тебе мы заявляем: Ты лучший в мире муж, отец и дед, Живи еще ты много — много лет!

С днем ​​рождения! Пусть твой 60- й день рождения превзойдет предыдущий! Пусть сегодня все, что тебе дорого, будет еще дороже!

60 — это тридцать и тридцать, 60 — это счастья пора, В 60 даже можно влюбиться, Серенады запеть до утра! С юбилеем мы Вас поздравляем, И здоровья, и солнца желаем, Позитива, веселья, добра, И от близких улыбок, тепла. Будьте бодрым, физически сильным, По-мужски очень модным и стильным, Чтобы радость была и успех, Шутки, юмор, забористый смех!

Твое 60-летие — это только начало! Пусть это время станет началом новых впечатлений! Не прекращай мечтать и смотри в будущее с позитивом!

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