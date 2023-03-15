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Поздравление с 60 юбилеем мужчине: лучшие пожелания

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Автор
60 лет — это особая веха
60 лет — это особая веха. Фото pexels.com

Выберите для юбиляра особенное поздравление

Любой день рождения — отличный повод для празднования, но 60 лет — это особая веха. Это время, когда человек задумывается о том, чего ему удалось достичь за прожитые годы.

Если вы хотите поздравить с 60-летием мужчину, выберите для него особенные пожелания. Ведь за 60 лет он наверняка услышал очень много стандартных поздравлений. Напомните ему о достижениях и не забудьте сказать, как он дорог для вас.

В этой подборке "Телеграфа" вы найдете варианты поздравления с шестидесятилетием мужчине. Произнесите эти фразы имениннику при встрече, либо отправьте в мессенджере.

С 60-летием мужчине

Поздравляю с 60-летием! Ты всегда был рядом со мной в тяжелые и счастливые времена. Желаю тебе всегда быть в компании только с теми, кто любит и поддерживает тебя!

С юбилеем поздравляю!

В 60 тебе желаю

Быть таким же оптимистом

И задорным юмористом.

На судьбу не обижаться,

Просто так не волноваться.

И в работе, и в делах

Всё держать в своих руках.

Ты не знаешь поражений

И достоин восхищений.

Так держать! Не унывать!

И до ста лет дошагать!

С шестидесятилетием! Желаю полного и абсолютного счастья! Желаю, чтобы дети и внуки всегда видели, какой ты замечательный человек!

Мы Вам желаем в юбилей

Побольше преданных друзей,

Охапку крепкого здоровья.

И жить в согласии с любовью.

Пусть каждый день и каждый час

Удача окружает вас.

В работе всё идет как нужно,

А дома всё в порядке, дружно.

Удачи, счастья и везения

В шестидесятый день рождения!

Пусть исполняются мечты,

Пусть радостью глаза полны!

С юбилеем! Пусть твой 60-й день рождения будет самым лучшим из тех, что ты когда-либо отмечал! Пусть будет громко, радостно и ярко!

Пришло время поздравлять:

Вам сегодня шестьдесят!

Добрых слов не пожалеем —

Вас поздравим с юбилеем!

Долгих лет мы Вам желаем.

Пусть удача ожидает,

Пусть она во всём поможет.

Пусть болезни не тревожат,

Пусть здоровье будет крепче,

Каждый шаг дается легче.

Пожелаем крепких нервов

И во всём решений верных.

Пусть душа будет всегда

Весела и молода!

Отправляю тебе поздравление с 60-летием! Я надеюсь, что это важное событие застанет тебя счастливыми и здоровыми! Вспомни, какую удивительную жизнь ты прожил! Желаю тебе смотреть в будущее только с улыбкой!

Ты сегодня супер-класс —

Это раз.

День рожденья у тебя —

Это два.

Кругом близкие твои —

Это три.

60! Большая дата, но на цифру не гляди,

Поздравлять от всей души собрались сегодня мы.

Здоровья крепкого и сил желаем,

И со всей смелостью тебе мы заявляем:

Ты лучший в мире муж, отец и дед,

Живи еще ты много — много лет!

С днем ​​рождения! Пусть твой 60- й день рождения превзойдет предыдущий! Пусть сегодня все, что тебе дорого, будет еще дороже!

60 — это тридцать и тридцать,

60 — это счастья пора,

В 60 даже можно влюбиться,

Серенады запеть до утра!

С юбилеем мы Вас поздравляем,

И здоровья, и солнца желаем,

Позитива, веселья, добра,

И от близких улыбок, тепла.

Будьте бодрым, физически сильным,

По-мужски очень модным и стильным,

Чтобы радость была и успех,

Шутки, юмор, забористый смех!

Твое 60-летие — это только начало! Пусть это время станет началом новых впечатлений! Не прекращай мечтать и смотри в будущее с позитивом!

Ранее "Телеграф" публиковал стильные открытки с днем рождения для мужчин.

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