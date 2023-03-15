Поздравление с 60 юбилеем мужчине: лучшие пожелания
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Выберите для юбиляра особенное поздравление
Любой день рождения — отличный повод для празднования, но 60 лет — это особая веха. Это время, когда человек задумывается о том, чего ему удалось достичь за прожитые годы.
Если вы хотите поздравить с 60-летием мужчину, выберите для него особенные пожелания. Ведь за 60 лет он наверняка услышал очень много стандартных поздравлений. Напомните ему о достижениях и не забудьте сказать, как он дорог для вас.
В этой подборке "Телеграфа" вы найдете варианты поздравления с шестидесятилетием мужчине. Произнесите эти фразы имениннику при встрече, либо отправьте в мессенджере.
С 60-летием мужчине
Поздравляю с 60-летием! Ты всегда был рядом со мной в тяжелые и счастливые времена. Желаю тебе всегда быть в компании только с теми, кто любит и поддерживает тебя!
С юбилеем поздравляю!
В 60 тебе желаю
Быть таким же оптимистом
И задорным юмористом.
На судьбу не обижаться,
Просто так не волноваться.
И в работе, и в делах
Всё держать в своих руках.
Ты не знаешь поражений
И достоин восхищений.
Так держать! Не унывать!
И до ста лет дошагать!
С шестидесятилетием! Желаю полного и абсолютного счастья! Желаю, чтобы дети и внуки всегда видели, какой ты замечательный человек!
Мы Вам желаем в юбилей
Побольше преданных друзей,
Охапку крепкого здоровья.
И жить в согласии с любовью.
Пусть каждый день и каждый час
Удача окружает вас.
В работе всё идет как нужно,
А дома всё в порядке, дружно.
Удачи, счастья и везения
В шестидесятый день рождения!
Пусть исполняются мечты,
Пусть радостью глаза полны!
С юбилеем! Пусть твой 60-й день рождения будет самым лучшим из тех, что ты когда-либо отмечал! Пусть будет громко, радостно и ярко!
Пришло время поздравлять:
Вам сегодня шестьдесят!
Добрых слов не пожалеем —
Вас поздравим с юбилеем!
Долгих лет мы Вам желаем.
Пусть удача ожидает,
Пусть она во всём поможет.
Пусть болезни не тревожат,
Пусть здоровье будет крепче,
Каждый шаг дается легче.
Пожелаем крепких нервов
И во всём решений верных.
Пусть душа будет всегда
Весела и молода!
Отправляю тебе поздравление с 60-летием! Я надеюсь, что это важное событие застанет тебя счастливыми и здоровыми! Вспомни, какую удивительную жизнь ты прожил! Желаю тебе смотреть в будущее только с улыбкой!
Ты сегодня супер-класс —
Это раз.
День рожденья у тебя —
Это два.
Кругом близкие твои —
Это три.
60! Большая дата, но на цифру не гляди,
Поздравлять от всей души собрались сегодня мы.
Здоровья крепкого и сил желаем,
И со всей смелостью тебе мы заявляем:
Ты лучший в мире муж, отец и дед,
Живи еще ты много — много лет!
С днем рождения! Пусть твой 60- й день рождения превзойдет предыдущий! Пусть сегодня все, что тебе дорого, будет еще дороже!
60 — это тридцать и тридцать,
60 — это счастья пора,
В 60 даже можно влюбиться,
Серенады запеть до утра!
С юбилеем мы Вас поздравляем,
И здоровья, и солнца желаем,
Позитива, веселья, добра,
И от близких улыбок, тепла.
Будьте бодрым, физически сильным,
По-мужски очень модным и стильным,
Чтобы радость была и успех,
Шутки, юмор, забористый смех!
Твое 60-летие — это только начало! Пусть это время станет началом новых впечатлений! Не прекращай мечтать и смотри в будущее с позитивом!
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