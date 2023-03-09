Стильные поздравления с днем рождения мужчине: креативные открытки

Выберите для мужчины стильную открытку с днем рождения

День рождения — это начало нового этапа в жизни, яркое и запоминающееся событие. Близкие люди стараются сделать этот праздник особенным для именинника и готовят для него лучшие поздравления.

Вопреки стереотипам, мужчины не против проявления эмоций и нежных чувств. Сердце именинника растает от теплых слов пожеланий. Не менее приятно ему будет получить креативную открытку с днем рождения.

"Телеграф" собрал варианты стильных оригинальных открыток с днем рождения мужчине. Любую из них можно подарить папе, брату, любимому, другу или дяде. Надеемся, у вас получится порадовать и удивить близкого человека.

Стильные открытки мужчине с днем рождения

Ранее "Телеграф" рассказывал, как поздравить мужчину с днем рождения во время войны.