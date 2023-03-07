С днем рождения мужчине: мудрые поздравления

Теплые слова передадут особенное отношение к имениннику

Нетрадиционным поздравлением с днем рождения можно вызвать у именинника неподдельные эмоции. Короткое поздравление со смыслом поможет проявить небезразличное, особое отношение к виновнику торжества.

Специально для своих читателей "Телеграф" подобрал мудрые пожелания с днем рождения мужчине. Выбирайте то, которое откликнется в вашей душе и дарите его своему знакомому.

Короткие поздравления с днем рождения в прозе мужчине

С большим уважением и радостью поздравляем Вас с днем рождения! Пусть сегодня и всегда в этот праздник Вам будет тепло от заботы и внимания дорогих людей! Пусть крепким будет то, что дороже всего в жизни — дружба, здоровье, семья! Здоровья Вам, благополучия, солнечных красок в жизни!

Желаю всегда и во всем быть самым лучшим: лучшим человеком, которого я знаю, лучший другом, познающемся в беде, лучшим компаньоном на каждый день и лучшим любящим мужчиной.

Желаем тебе подняться высоко-высоко, как Икар! Но чтобы ты, в отличие от него, поднимался до невиданных высот и не падал. Пусть тебе покорятся любые вершины!

Ну что же, вот ты стал ещё мудрее и успешнее. Не унывай и не грусти, ведь любая дата это не приговор, а просто цифра. Пожелаю много денег и верных друзей, что обычно несовместимо, но бывают и исключения. Чтобы любая мечта однажды исполнилась, и зажгла в тебе огонёк эмоций, а также блеск в глазах. Поздравляю!

Желаем крепости духа, чтобы ты мог выдержать любой жизненный шторм. Пусть тебе всегда помогает любовь родных и поддержка друзей. Дыши полной грудью, покоряй новые вершины и позволяй себе быть счастливым!

Мужчина, как хорошее вино, с каждым годом становится только лучше и интереснее. Вот ты на год стал мудрее и успешнее. Желаю тебе быть, как "Шато Лафит": всегда первым по жизни, элегантным в решении проблем и приумножать свою уникальность с каждым годом.

День рождения — прекрасный праздник! Желаем, чтобы счастье было вашей неизбежностью, пусть богатство врывается в жизнь без спроса, и как настоящий мужчина постоянно меняйтесь к лучшему, чтобы глядя на вас, у окружающих появлялось желание следовать примеру и меняться вместе с вами.

От чистого сердца желаю видеть только прекрасное, слышать только приятное, чувствовать только радость, ощущать только счастье и любовь.

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