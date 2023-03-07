З днем народження чоловікові: мудрі вітання

Теплі слова передадуть особливе ставлення до іменинника

Нетрадиційним вітанням із днем народження можна викликати в іменинника непідробні емоції. Коротке привітання зі смислом допоможе проявити небайдуже, особливе ставлення до винуватця урочистостей.

Спеціально для своїх читачів "Телеграф" підібрав мудрі побажання з днем народження чоловіка. Вибирайте те, що відгукнеться у вашій душі та даруйте його своєму знайомому.

Короткі вітання з днем народження у прозі для чоловіка

З великою пошаною та радістю вітаємо Вас з днем народження! Нехай сьогодні й завжди у це свято Вам буде тепло від турботи та уваги дорогих людей! Нехай міцним буде те, що найдорожче у житті — дружба, здоров’я, родина! Здоров’я Вам, добробуту, сонячних фарб у житті!

Бажаю завжди та в усьому бути найкращим: найкращою людиною, яку я знаю, найкращим другом, який пізнається в біді, найкращим компаньйоном на кожен день і найкращим люблячим чоловіком.

Бажаємо тобі піднятися високо-високо, як Ікар! Але щоб ти, на відміну від нього, підіймався до небачених висот і не падав. Нехай тобі підкоряться будь-які вершини!

Ну що ж, ось ти став ще мудрішим і успішнішим. Не сумуй, адже будь-яка дата це не вирок, а просто цифра. Побажаю багато грошей та вірних друзів, що зазвичай несумісне, але бувають і винятки. Щоб будь-яка мрія якось виповнилася, і запалила в тобі вогник емоцій, а також блиск в очах. Вітаю!

Бажаємо міцності духу, щоб ти міг витримати будь-який життєвий шторм. Нехай тобі завжди допомагає любов рідних та підтримка друзів. Дихай на повні груди, підкоряй нові вершини та дозволяй собі бути щасливим!

Чоловік, як гарне вино, з кожним роком стає тільки кращим та цікавішим. Ось ти на рік став мудрішим і успішнішим. Бажаю тобі бути, як "Шато Лафіт": завжди першим у житті, елегантним у розв'язанні проблем і примножувати свою унікальність з кожним роком.

День народження – чудове свято! Бажаємо, щоб щастя було вашою неминучістю, нехай багатство вривається в життя без попиту, і як справжній чоловік постійно змінюйтесь на краще, щоб дивлячись на вас, в оточення з’являлося бажання наслідувати приклад і змінюватися разом з вами.

Від щирого серця бажаю бачити тільки прекрасне, чути тільки приємне, відчувати тільки радість, щастя та любов.

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