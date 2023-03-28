З днем народження! Гарне вітання для літнього чоловіка

Немає нічого ціннішого, ніж викликати посмішку на обличчі літньої людини

День народження — чудовий час, щоб дати людині зрозуміти, як багато вона для вас означає. Якщо вам потрібно привітати літнього чоловіка з днем народження, пам’ятайте, що за плечима у нього є солідний життєвий шлях. Тому варто відмовитись від легковажних побажань. Водночас не варто відразу ж записувати його в люди похилого віку, якім вже нічого не треба і яких вже нічого не цікавить.

Якщо вам потрібне гарне привітання з днем народження літньому чоловікові, а ідей немає, оберіть для нього готові побажання. Спеціально для своїх читачів "Телеграф" підібрав красиві та мудрі привітання, які не залишать іменинника байдужим.

Вітання з днем народження літньому чоловіку

Бажаю, щоби кожен твій новий рік був подарунком долі! Бажаю тобі знову мрій, юнацького запалу, гарного настрою та віри у краще!

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У день народження хочу побажати тобі міцного здоров’я і ніколи не сумувати! Бажаю, щоб у душу не ліз холод, щоб не було місця біді, і щоб ніхто не вгадав, скільки тобі насправді років!

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Вітаю з днем ​​народження особливого чоловіка, який завжди має пораду і який може мене підтримати. Я дуже ціную це, і у цьому світі не так багато людей, як ти. Дякую. Найбільші вітання тобі від мене!

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Від щирого серця вітаю. Бажаю залишатися оптимістичним, бадьорим і веселим, щоб все непотрібне обходило вас, і щоб вас супроводжували здоров’я, успіх і любов близьких людей!

З Днем народження! Нехай на душі завжди буде тепло та радісно. Нехай гармонія стане головною ідеєю в житті, і все нехай прагне її досягнення!

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Бажаємо легкості у всьому — у рішеннях, рухах, хвилюваннях душі! Нехай буде на серці легко й у дорозі цього життя. А життя саме не втомлюється нехай дивувати своєю красою — щокроку, щодня. І хай у вас буде багато ще прекрасних днів!

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У твій день народження я хочу побажати тобі Ангела-охоронця, що завжди буде з тобою, оберігатиме, охоронятиме тебе і радітиме разом з тобою всім досягненням і успіхам. І нехай усе у твоєму житті складається саме так, як краще для тебе!

Не забудьте вибрати для іменинника гарну листівку з днем народження.