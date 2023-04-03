З днем народження, справжній чоловік: побажання від щирого серця

Справжній чоловік гідний особливих привітань

Чоловіки в більшості випадків люблять вдавати, що їхній день народження не має значення і що це такий самий день, як і будь-який інший. Проте всі дуже радіють, коли одержують щирі привітання з днем народження.

Тому "Телеграф" пропонує вам добірку, в якій зібрано найкращі привітання з днем народження справжньому чоловікові.

***

Вітаю з Днем народження справжнього чоловіка! Хочу побажати тобі міцного здоров’я, величезного щастя, запаморочливого успіху. Нехай твоє життя завжди буде наповнене позитивом та щасливими, яскравими подіями. Залишайся таким же впевненим, наполегливим і самодостатнім і людиною слова та справи!

Вітаю з днем народження справжнього чоловіка! Нехай усі перешкоди долаються з легкістю. Ентузіазму тобі, сил і можливостей у досягненні поставленої мети, любові, достатку, сімейного затишку, приємних емоцій і гарного настрою!

Бажаю залишатися ідеалом для всіх – сильним, успішним, щасливим! Нехай здоров’я буде непорушним, кар’єра — стрімкою, у сім’ї буде повний порядок. І нехай сонце завжди зігріває тебе і ніщо не затьмарює настрій!

Вітаю! Бажаю залізобетонного здоров’я, щоби ти міг реалізувати всі свої бажання! Яскравих перемог у справах, успіхів, досягнень! Нехай буде більше радісних миттєвостей та найкращих новин!

Цього радісного дня хочу привітати справжнього чоловіка. Бажаю, щоб гроші текли річкою, успіх завжди міцно тримав за руку, а плани виконувались без труднощів та проблем. Нехай голова буде ясною, тіло незмінно міцним, настрій бадьорим.

Що можна побажати чоловікові, який уособлює стабільність та впевненість у собі? Стійкості у всьому: у фінансах, у бізнесі, у позитивних тенденціях та графіках, у коханні, у взаєминах з колегами та партнерами! Але найголовніше сил та міцного здоров’я, щоб це все витримати! З Днем народження!

Також "Телеграф" розповідав, як під час війни вітати із днем народження представників сильної статі.