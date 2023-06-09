З днем друзів! Яскраві та позитивні привітання зі святом українською мовою

Не забудьте привітати своїх друзів та подруг

У п’ятницю, 9 червня, відзначається неофіційне, проте дуже популярне свято, яке святкують у багатьох країнах світу — Міжнародний день друзів. Як, коли і хто його вигадав — невідомо, проте вперше День друзів відзначили в Америці 1935 року.

Міжнародний день друзів – це нагадування людям про важливість дружби. Обов’язково виділіть сьогодні хвилинку свого часу і зателефонуйте, напишіть, а якщо є можливість, то зустрінетесь зі своїми друзями та подругами і скажіть, як вони вам дорогі та як ви їх цінуєте.

На честь цієї події "Телеграф" зібрав найкращі листівки та картинки із цим чудовим святом українською мовою. Обов’язково відправте одну з них своїм друзям, а краще проведіть цей день разом.

Привітання з днем друзів 2023: картинки та листівки

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні діятиме новий церковний календар : ПЦУ зробила до цього важливий крок. Водночас стару традицію літочислення, якою користувалися церкви в Україні, поки що не скасовують.