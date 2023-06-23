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З Днем народження, матусю! Вітальні листівки від дочки

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Автор
Листівка матусі від дочки
Листівка матусі від дочки. Фото telegraf.com.ua

У свій день народження мама чекає на увагу від своїх дітей

Всім відомо, що мама – це найближча і найголовніша людина у житті кожного, а її день народження – одне з найголовніших свят у році.

Привітати іменинницю можна у різний спосіб. Можна підготувати для неї оригінальний подарунок. Але найприємнішим подарунком від дочки будуть яскраві емоції. Подарувати їх легко завдяки зворушливому вітанню у віршах. Доповнить та прикрасить теплі побажання листівка з днем народження матусі від дочки.

"Телеграф" створив колекцію вітальних картинок мамі від дочки, які прикрасять свято та подарують незабутні емоції. Листівку мамі з днем народження можна безкоштовно завантажити та відправити у соціальних мережах чи месенджері, яким вона користується.

Картинки з днем народження мамі від доньки

картинки з днем народження мама від дочки
листівка з днем народження матері від дочки
листівка мамі з днем народження від дочки

Листівки з днем народження матері від дочки

картинки з днем народження мамі від доньки
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картинки на день народження мамі від дочки

Раніше "Телеграф" публікував душевні привітання з днем народження татові.

Теги:
#Поздоровлення #Картинки #Листівки #З Днем народження