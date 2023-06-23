З Днем народження, матусю! Вітальні листівки від дочки
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У свій день народження мама чекає на увагу від своїх дітей
Всім відомо, що мама – це найближча і найголовніша людина у житті кожного, а її день народження – одне з найголовніших свят у році.
Привітати іменинницю можна у різний спосіб. Можна підготувати для неї оригінальний подарунок. Але найприємнішим подарунком від дочки будуть яскраві емоції. Подарувати їх легко завдяки зворушливому вітанню у віршах. Доповнить та прикрасить теплі побажання листівка з днем народження матусі від дочки.
"Телеграф" створив колекцію вітальних картинок мамі від дочки, які прикрасять свято та подарують незабутні емоції. Листівку мамі з днем народження можна безкоштовно завантажити та відправити у соціальних мережах чи месенджері, яким вона користується.
Картинки з днем народження мамі від доньки
Листівки з днем народження матері від дочки
Раніше "Телеграф" публікував душевні привітання з днем народження татові.