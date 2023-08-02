З днем ангела, Ілля! Яскраві привітання з іменинами у картинках українською мовою

Чоловіки на ім’я Ілля — доброзичливі, довірливі та дуже добрі

У середу, 2 серпня, православна церква вшановує пам’ять пророка Іллі, а це означає, що всі чоловіки, які мають ім’я святого, цього дня відзначають свої іменини. Якщо у вашому колі спілкування є Ілля, обов’язково привітайте його з днем ангела, надіславши миле вітання.

Чоловіче ім’я Ілля походить від давньоєврейського імені Еліяху і в перекладі означає "мій Бог — Господь", "фортеця Господня", "вірянин", "благовірний". Вважається, що це ім’я приносить удачу і є надійним захистом для свого господаря.

Іллі – це дуже непередбачувані чоловіки. Їх неможливо переконати чи нав’язати чужу думку. Сміливі та рішучі, цілеспрямовані та зосереджені. Вони не бояться труднощів і перешкод на своєму шляху і завжди досягають поставленої мети.

"Телеграф" підготував добірку гарних картинок та листівок із днем ангела Іллі українською мовою. Вибирайте привітання та надсилайте своїм знайомим, друзям, колегам та родичам у соцмережах чи месенджерах.

З днем ангела Ілля: барвисті привітання

Раніше ми писали, що у третьому літньому місяці в Україні відзначається низка важливих державних дат. Раніше "Телеграф" публікував календар свят на серпень 2023 року.