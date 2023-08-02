Що не можна робити в Іллін день 2 серпня, щоб не накликати біду на сім’ю

На Іллю Пророка купання вважалося поганою прикметою

У середу, 2 серпня, православна церква святкує одну з найважливіших подій. Цей день присвячений пророку Ілії, який народився за 900 років до Різдва Христового. У народному календарі цей день відомий як Іллін день або День Іллі Пророка.

Пророк Ілля вважається першим святим, якого вшановували на території Київської Русі з IX століття. Ще до Хрещення Русі у Києві було збудовано храм на його честь. Слов’яни вірили, що Ілля — повелитель блискавок та дощів, і зверталися до нього з молитвами, просивши врожаю, здоров’я та сімейного благополуччя.

На Іллю заборонено важко працювати, проте заборона не поширюється на збирання трав. За старих часів люди прямували на поля, щоб зібрати цілющі рослини, які потім сушили і використовували за потребою протягом усього року.

Ілля вважається покровителем родючості. У зв’язку з цим до нього зверталися молоді жінки та дівчата з проханнями про щасливий шлюб, просили допомоги з народженням дітей.

Що не можна робити 2 серпня

Купатися – нечиста сила на дно затягне.

Пускати до оселі вуличних тварин — у них могла ховатись нечиста сила.

Дивитись у дзеркало – темні сили можуть забрати у людини енергію.

Працювати — можна накликати біду на сім’ю і гнів святого Іллі.

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