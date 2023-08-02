Что нельзя делать в Ильин день 2 августа, чтобы не навлечь беду на семью

На Илью Пророка купание считалось дурной приметой

В среду, 2 августа, православная церковь празднует одно из важных событий. Этот день посвящен Пророку Илии, который появился на свет за 900 лет до Рождества Христова. В народном календаре этот день известен как Ильин день или День Ильи Пророка.

Пророк Илья считается первым святым, которого почитали на территории Киевской Руси с IX века. Еще до Крещения Руси в Киеве был построен храм в его честь. Славяне верили, что Илья — повелитель молний и дождей, и обращались к нему с молитвами, просив урожая, здоровья и семейного благополучия.

На Илью запрещено тяжело работать, однако запрет не распространяется на сбор трав. В старину люди направлялись на поля, чтобы собрать целебные растения, которые потом сушили и использовали по необходимости в течение всего года.

Илья считается покровителем плодородия. В связи с этим, к нему обращались молодые женщины и девушки с просьбами о счастливом браке, просили помощи с рождением детей.

Что нельзя делать 2 августа

Купаться — нечистая сила на дно затащит.

Пускать в дом уличных животных — в них могла таиться нечистая сила.

Смотреть в зеркало — темные силы могут забрать у человека энергию.

Работать — можно навлечь беду на семью и гнев святого Ильи.

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