Что нельзя делать в Ильин день 2 августа, чтобы не навлечь беду на семью
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На Илью Пророка купание считалось дурной приметой
В среду, 2 августа, православная церковь празднует одно из важных событий. Этот день посвящен Пророку Илии, который появился на свет за 900 лет до Рождества Христова. В народном календаре этот день известен как Ильин день или День Ильи Пророка.
Пророк Илья считается первым святым, которого почитали на территории Киевской Руси с IX века. Еще до Крещения Руси в Киеве был построен храм в его честь. Славяне верили, что Илья — повелитель молний и дождей, и обращались к нему с молитвами, просив урожая, здоровья и семейного благополучия.
На Илью запрещено тяжело работать, однако запрет не распространяется на сбор трав. В старину люди направлялись на поля, чтобы собрать целебные растения, которые потом сушили и использовали по необходимости в течение всего года.
Илья считается покровителем плодородия. В связи с этим, к нему обращались молодые женщины и девушки с просьбами о счастливом браке, просили помощи с рождением детей.
Что нельзя делать 2 августа
- Купаться — нечистая сила на дно затащит.
- Пускать в дом уличных животных — в них могла таиться нечистая сила.
- Смотреть в зеркало — темные силы могут забрать у человека энергию.
- Работать — можно навлечь беду на семью и гнев святого Ильи.
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