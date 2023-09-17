Вірші з днем народження зятю: найкрасивіші поздоровлення для чоловіка дочки

Привітання зятю у віршах надовго запам’ятається імениннику

Мати зятя, який дбає про доньку та оберігає її — справжнє везіння. Тому день народження зятя — ідеальний час, щоб повідомити, як багато він означає для вашої родини.

Напередодні свята доведеться замислитись про те, які слова сказати імениннику. Є кілька варіантів, як привітати чоловіка дочки з днем народження. Один із найурочистіших — підготувати вірш для зятя на день народження. Вірш чудово звучатиме за святковим столом, також його можна вписати в листівку, або ж відправити в месенджері, якщо привітати зятя особисто ви не можете.

Нижче "Телеграф" зібрав найкрасивіші вірші для зятя із днем народження. Вам залишиться вибрати слушний варіант, зберегти на свій гаджет та зачитати імениннику у його день.

Привітання з днем народження зятя у віршах

Для мене ти майже як син,

Зятю, ти в мене один,

Тож сердечно зі святом вітаю,

Достатку повний дім,

Щоб злагода і мир,

Завжди панували в нім.

Здоров’я не покидало,

Руки не боліли,

Щоб зі сміхом й настроєм,

Довгі роки жили.

***

Своїм зятем я пишаюся,

Йому завжди посміхаюся,

З днем народження від душі вітаю,

Щастя й успіхів у житті бажаю.

Зичу тобі перемог високих

І доріг завжди широких,

Крокуй до цілей й перемог,

Допомагає нехай Бог.

***

Вітання зятеві із святом!

Нехай збуваються всі плани,

Всі мрії збудуться хай раптом,

І в труднощів у житті не стане.

Хай буде мирно і в достатку,

Вирують справи у руках,

Шанують батька хай нащадки,

Щасливим будь в своїх роках!

***

Зять наш любий, зять найкращий,

Ми вітаємо тебе.

Хай Господь допомагає

Та шляхом добра веде!

В день народження бажаємо

Усіляких, класних благ.

Щоб міцним було здоров’я

І у справах всіх — наснаг!

***

Дорогий зятьок, вітаю

З днем народження тебе!

Ти — найкращий, я це знаю,

І люблю тебе за все!

В день святковий, феєричний

Побажаю я тобі,

Щоб було все фантастично

І в цей день, і в майбутті!

Вірші зятю у день народження

***

З Днем народження тебе, зяте!

Нехай в житті усе вдається,

Хай буде радості багато

І сонце хай тобі всміхнется.

Хай справи всі йдуть догори,

Буде успіх завжди і удача.

Хай щасливими будуть усі шляхи,

Бо ти ж бо хорошу маєш вдачу.

***

Зятьок мій дорогенький,

Слухняний, молоденький,

Вітаю я тебе,

Хай добре буде все!

Важливо, щоб здоровим

І сильним був завжди,

Бажаю я любові,

Добра і теплоти!

***

Коли є зять, його треба любити,

Любити та берегти,

Бо скільке не будеш жити,

По житті з ним будеш іти.

Любий зятю, будь міцний як граніт,

Здоров’ям та вдачею,

Щоб ти та увесь твій рід,

Не зустрічались з невдачами.

В настрої нехай робляться справи,

Легко та вдало,

Завжди чекаємо з задоволенням в гості,

З ковбаскою на столі, хлібом й салом.

***

Ти нам, зятю, наче рідний син,

Зичимо тобі життя без хмарин,

Сонця ясного бажаємо щодня,

Нехай обожнює тебе рідня.

Хай у роботі ладиться усе,

Достаток справа твоя несе,

Хай в домі затишок панує,

Дружина любить і шанує.

***

З днем твоїм, мій сину,

Мій любимий зятю.

Побажати хочу тобі

Багато сили й міцності.

Щоб завжди посміхався,

І всього добивався.

І щоб дружина на першому місці,

А друзі були у серці.

Щоб любив сім’ю свою,

Як мати любить свою дочку.

І щоб про рідних пам’ятав,

І завжди їх оберігав.

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