Вірші з днем народження зятю: найкрасивіші поздоровлення для чоловіка дочки
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Привітання зятю у віршах надовго запам’ятається імениннику
Мати зятя, який дбає про доньку та оберігає її — справжнє везіння. Тому день народження зятя — ідеальний час, щоб повідомити, як багато він означає для вашої родини.
Напередодні свята доведеться замислитись про те, які слова сказати імениннику. Є кілька варіантів, як привітати чоловіка дочки з днем народження. Один із найурочистіших — підготувати вірш для зятя на день народження. Вірш чудово звучатиме за святковим столом, також його можна вписати в листівку, або ж відправити в месенджері, якщо привітати зятя особисто ви не можете.
Нижче "Телеграф" зібрав найкрасивіші вірші для зятя із днем народження. Вам залишиться вибрати слушний варіант, зберегти на свій гаджет та зачитати імениннику у його день.
Привітання з днем народження зятя у віршах
Для мене ти майже як син,
Зятю, ти в мене один,
Тож сердечно зі святом вітаю,
Достатку повний дім,
Щоб злагода і мир,
Завжди панували в нім.
Здоров’я не покидало,
Руки не боліли,
Щоб зі сміхом й настроєм,
Довгі роки жили.
***
Своїм зятем я пишаюся,
Йому завжди посміхаюся,
З днем народження від душі вітаю,
Щастя й успіхів у житті бажаю.
Зичу тобі перемог високих
І доріг завжди широких,
Крокуй до цілей й перемог,
Допомагає нехай Бог.
***
Вітання зятеві із святом!
Нехай збуваються всі плани,
Всі мрії збудуться хай раптом,
І в труднощів у житті не стане.
Хай буде мирно і в достатку,
Вирують справи у руках,
Шанують батька хай нащадки,
Щасливим будь в своїх роках!
***
Зять наш любий, зять найкращий,
Ми вітаємо тебе.
Хай Господь допомагає
Та шляхом добра веде!
В день народження бажаємо
Усіляких, класних благ.
Щоб міцним було здоров’я
І у справах всіх — наснаг!
***
Дорогий зятьок, вітаю
З днем народження тебе!
Ти — найкращий, я це знаю,
І люблю тебе за все!
В день святковий, феєричний
Побажаю я тобі,
Щоб було все фантастично
І в цей день, і в майбутті!
Вірші зятю у день народження
***
З Днем народження тебе, зяте!
Нехай в житті усе вдається,
Хай буде радості багато
І сонце хай тобі всміхнется.
Хай справи всі йдуть догори,
Буде успіх завжди і удача.
Хай щасливими будуть усі шляхи,
Бо ти ж бо хорошу маєш вдачу.
***
Зятьок мій дорогенький,
Слухняний, молоденький,
Вітаю я тебе,
Хай добре буде все!
Важливо, щоб здоровим
І сильним був завжди,
Бажаю я любові,
Добра і теплоти!
***
Коли є зять, його треба любити,
Любити та берегти,
Бо скільке не будеш жити,
По житті з ним будеш іти.
Любий зятю, будь міцний як граніт,
Здоров’ям та вдачею,
Щоб ти та увесь твій рід,
Не зустрічались з невдачами.
В настрої нехай робляться справи,
Легко та вдало,
Завжди чекаємо з задоволенням в гості,
З ковбаскою на столі, хлібом й салом.
***
Ти нам, зятю, наче рідний син,
Зичимо тобі життя без хмарин,
Сонця ясного бажаємо щодня,
Нехай обожнює тебе рідня.
Хай у роботі ладиться усе,
Достаток справа твоя несе,
Хай в домі затишок панує,
Дружина любить і шанує.
***
З днем твоїм, мій сину,
Мій любимий зятю.
Побажати хочу тобі
Багато сили й міцності.
Щоб завжди посміхався,
І всього добивався.
І щоб дружина на першому місці,
А друзі були у серці.
Щоб любив сім’ю свою,
Як мати любить свою дочку.
І щоб про рідних пам’ятав,
І завжди їх оберігав.
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