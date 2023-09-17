Стихи с днем рождения зятю: самые красивые поздравления для мужа дочери
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Поздравление зятю в стихах надолго запомнится имениннику
Иметь зятя, который заботится о дочери и оберегает ее — настоящее везение. Поэтому день рождения зятя — идеальное время, чтобы сообщить ему, как много он значит для вашей семьи.
Накануне праздника придется задумать о том, какие слова сказать имениннику. Есть несколько вариантов, как поздравить мужа дочери с днем рождения. Один из самых торжественных — подготовить стих для зятя на день рождения. Стих будет отлично звучать за праздничным столом, также его можно вписать в открытку, или же отправить в мессенджере, если поздравить зятя лично вы не можете.
Ниже "Телеграф" собрал самые красивые стихи для зятя с днём рождения. Вам останется выбрать подходящий, сохранить на свой гаджет и зачитать имениннику в его день.
Поздравление с днем рождения зятя в стихах
Быть зятем моим нелегко, я-то знаю,
Уж очень характерец мой непростой.
Но ты молодец, я тебя уважаю,
Сумел приспособиться к жизни со мной!
Зятек, с днем рождения! Здоровья и счастья,
Карьерного роста, терпения, любви!
А если проблемы вдруг будут встречаться,
Мы их порешаем, ко мне приходи!
Тебе благодарна за внуков, за дочку,
Судьбы я для них не желаю иной.
Пожалуй, ты лучший! Сказала — и точка.
Теперь наливай. С днем рождения, родной!
***
Женился ты на доченьке моей
И для меня ты стал любимым сыном.
Я благодарна мамочке твоей ―
Взрастила настоящего мужчину.
Тебя я с днем рождения поздравляю!
Любви и счастья, дорогой, желаю,
Еще хочу здоровья пожелать
И никогда, зятек, не унывать.
Люби супругу и детей своих.
На праздник позови друзей твоих.
Всегда родной семьею дорожи,
Здоровья я желаю от души.
Люби, зятек, и будь любимым вечно,
Черпай от жизни счастье бесконечно.
Желаю тебе в жизни не грустить,
Обиды прошлые навеки позабыть.
***
Хотим мы в день рожденья пожелать,
Чтоб жизнь была без всяческих забот.
Во всём тебе удачи, милый зять.
Пускай успех во всём скорей придет.
Чтоб в доме было счастье и тепло,
Любовь царила, счастье и уют,
Чтоб время беззаботное пришло.
Усилья результат всегда дают.
И чтоб в семье гармония была.
Любовь не угасает пусть, горит.
Заботы и душевного тепла,
И сердце пусть с любовью в такт стучит.
***
Будь успешным и счастливым,
Будь удачливым и сильным,
Будь здоров, хворать не думай,
Будь веселым, не угрюмым.
Будет пусть шикарным праздник,
Пускай небо будет ясным,
Рядом будут пусть друзья
И, конечно, дочь моя.
***
Зять ты наш единственный,
Чуточку таинственный,
Видный и красивый,
И трудолюбивый!
Дружно мы сегодня поздравляем,
Крепости и силы пожелаем,
И любви, и верности, терпенья,
Быть счастливым очень, без сомненья!
Чтобы рыбка разная ловилась,
А жена по-новому влюбилась,
Радовали детки и ценили,
Обожали, искренне любили!
***
С днем рождения, милый зять,
Ты живи всегда на пять!
Будь здоровым, терпеливым,
Люби дочь и будь любимым.
Нас всегда ты уважай,
Никогда не обижай,
Пусть сопутствует удача,
Строится и дом, и дача,
В доме счастье, детский смех,
И в делах всегда успех.
Чтоб семья на первом месте,
Почитания теще с тестем,
И уюта, и достатка,
В мыслях верности, порядка.
Стихи зятю в день рождения
Мой зятёк, ты стал мне сыном!
Говорю я без прикрас.
Счастлив будь и пусть отныне
Грусть не тронет твоих глаз.
Будь успешным на работе.
Не скучай, родимый, впредь.
Знай всегда, что я не против
За внучонком присмотреть.
Будь весёлым, бойким, смелым,
Без труда иди к мечте.
Чтоб плясать тебе хотелось
От удач, побед в судьбе!
С днём рожденья поздравляем!
Это праздник всей семьи.
Будь же ты всегда в ударе,
Океан тебе любви!
***
С днем рождения поздравить,
Милый зять, тебя позволь.
Для фортуны и достатка
Двери в дом скорей открой.
Пожелаю я успехов
В начинаниях всех твоих.
Пусть лишь радостью наполнен
Будет жизни каждый миг.
Пусть здоровье не подводит,
Пусть всегда тебе везет.
И откроет перспективы
Тебе новый поворот.
***
Зятя своего я поздравляю!
С днем рожденья, дорогой!
Пожелаю, чтобы бед не знал ты,
Чтобы счастлив был с семьей!
И желаю зятю дорогому,
Чтобы был всегда на высоте.
Будь таким же мужем ты достойным,
Любящим отцом в семье.
Будь, зятек, примерным семьянином
И мужчиной лучшим на земле,
Дочь мою люби ты крепко-крепко,
Чтобы позавидовали все!
***
Дорогому зятю в день рождения
Пожелаем исполнения мечты,
Пусть загаданное так нежданно сбудется
И счастливым и довольным был бы ты!
Пожелаем благ, успехов, радости,
В доме пусть царит всегда любовь,
И финансы словно заколдованы
Возвращаются в карманы вновь и вновь!
Крепкого здоровья пожелаем мы,
Без него сегодня никуда,
Пусть родные и друзья все будут рядом,
И хранит тебя твоя судьба!
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