Стихи с днем рождения зятю: самые красивые поздравления для мужа дочери

Поздравление зятю в стихах надолго запомнится имениннику

Иметь зятя, который заботится о дочери и оберегает ее — настоящее везение. Поэтому день рождения зятя — идеальное время, чтобы сообщить ему, как много он значит для вашей семьи.

Накануне праздника придется задумать о том, какие слова сказать имениннику. Есть несколько вариантов, как поздравить мужа дочери с днем рождения. Один из самых торжественных — подготовить стих для зятя на день рождения. Стих будет отлично звучать за праздничным столом, также его можно вписать в открытку, или же отправить в мессенджере, если поздравить зятя лично вы не можете.

Ниже "Телеграф" собрал самые красивые стихи для зятя с днём рождения. Вам останется выбрать подходящий, сохранить на свой гаджет и зачитать имениннику в его день.

Поздравление с днем рождения зятя в стихах

Быть зятем моим нелегко, я-то знаю,

Уж очень характерец мой непростой.

Но ты молодец, я тебя уважаю,

Сумел приспособиться к жизни со мной!

Зятек, с днем рождения! Здоровья и счастья,

Карьерного роста, терпения, любви!

А если проблемы вдруг будут встречаться,

Мы их порешаем, ко мне приходи!

Тебе благодарна за внуков, за дочку,

Судьбы я для них не желаю иной.

Пожалуй, ты лучший! Сказала — и точка.

Теперь наливай. С днем рождения, родной!

***

Женился ты на доченьке моей

И для меня ты стал любимым сыном.

Я благодарна мамочке твоей ―

Взрастила настоящего мужчину.

Тебя я с днем рождения поздравляю!

Любви и счастья, дорогой, желаю,

Еще хочу здоровья пожелать

И никогда, зятек, не унывать.

Люби супругу и детей своих.

На праздник позови друзей твоих.

Всегда родной семьею дорожи,

Здоровья я желаю от души.

Люби, зятек, и будь любимым вечно,

Черпай от жизни счастье бесконечно.

Желаю тебе в жизни не грустить,

Обиды прошлые навеки позабыть.

***

Хотим мы в день рожденья пожелать,

Чтоб жизнь была без всяческих забот.

Во всём тебе удачи, милый зять.

Пускай успех во всём скорей придет.

Чтоб в доме было счастье и тепло,

Любовь царила, счастье и уют,

Чтоб время беззаботное пришло.

Усилья результат всегда дают.

И чтоб в семье гармония была.

Любовь не угасает пусть, горит.

Заботы и душевного тепла,

И сердце пусть с любовью в такт стучит.

***

Будь успешным и счастливым,

Будь удачливым и сильным,

Будь здоров, хворать не думай,

Будь веселым, не угрюмым.

Будет пусть шикарным праздник,

Пускай небо будет ясным,

Рядом будут пусть друзья

И, конечно, дочь моя.

***

Зять ты наш единственный,

Чуточку таинственный,

Видный и красивый,

И трудолюбивый!

Дружно мы сегодня поздравляем,

Крепости и силы пожелаем,

И любви, и верности, терпенья,

Быть счастливым очень, без сомненья!

Чтобы рыбка разная ловилась,

А жена по-новому влюбилась,

Радовали детки и ценили,

Обожали, искренне любили!

***

С днем рождения, милый зять,

Ты живи всегда на пять!

Будь здоровым, терпеливым,

Люби дочь и будь любимым.

Нас всегда ты уважай,

Никогда не обижай,

Пусть сопутствует удача,

Строится и дом, и дача,

В доме счастье, детский смех,

И в делах всегда успех.

Чтоб семья на первом месте,

Почитания теще с тестем,

И уюта, и достатка,

В мыслях верности, порядка.

Стихи зятю в день рождения

Мой зятёк, ты стал мне сыном!

Говорю я без прикрас.

Счастлив будь и пусть отныне

Грусть не тронет твоих глаз.

Будь успешным на работе.

Не скучай, родимый, впредь.

Знай всегда, что я не против

За внучонком присмотреть.

Будь весёлым, бойким, смелым,

Без труда иди к мечте.

Чтоб плясать тебе хотелось

От удач, побед в судьбе!

С днём рожденья поздравляем!

Это праздник всей семьи.

Будь же ты всегда в ударе,

Океан тебе любви!

***

С днем рождения поздравить,

Милый зять, тебя позволь.

Для фортуны и достатка

Двери в дом скорей открой.

Пожелаю я успехов

В начинаниях всех твоих.

Пусть лишь радостью наполнен

Будет жизни каждый миг.

Пусть здоровье не подводит,

Пусть всегда тебе везет.

И откроет перспективы

Тебе новый поворот.

***

Зятя своего я поздравляю!

С днем рожденья, дорогой!

Пожелаю, чтобы бед не знал ты,

Чтобы счастлив был с семьей!

И желаю зятю дорогому,

Чтобы был всегда на высоте.

Будь таким же мужем ты достойным,

Любящим отцом в семье.

Будь, зятек, примерным семьянином

И мужчиной лучшим на земле,

Дочь мою люби ты крепко-крепко,

Чтобы позавидовали все!

***

Дорогому зятю в день рождения

Пожелаем исполнения мечты,

Пусть загаданное так нежданно сбудется

И счастливым и довольным был бы ты!

Пожелаем благ, успехов, радости,

В доме пусть царит всегда любовь,

И финансы словно заколдованы

Возвращаются в карманы вновь и вновь!

Крепкого здоровья пожелаем мы,

Без него сегодня никуда,

Пусть родные и друзья все будут рядом,

И хранит тебя твоя судьба!

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