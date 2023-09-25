Привітання з днем народження вчителю: гарні побажання для педагога (вірші, проза, листівки)
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Ця добірка допоможе, якщо ви шукаєте ідеальне привітання вчителю з днем народження
Кожен педагог, чи то вчитель, професор чи вихователь дитячого садка, заслуговує на особливі слова у свій день народження. Це можливість висловити подяку та вдячність за все, що вони роблять для своїх учнів.
Насправді пошук ідеального поздоровлення з днем народження вчителю може виявитися непростим завданням. Але спеціально для своїх читачів "Телеграф" зробив добірку зворушливих привітань із днем народження викладачеві. Тут зібрані побажання для вчителя на день народження у віршах та прозі, а також листівки, які можна надіслати імениннику у месенджері.
Гарне вітання з днем народження вчителю своїми словами
Вітаємо з днем народження чудового вчителя та добру людину. Бажаємо величезних сил та здоров’я, добробуту та безперечного щастя, цікавого та індивідуального підходу до роботи, високих досягнень, доброти навколишніх людей та гарного настрою.
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Всього найкращого! Бажаємо вам щастя та радості. Щоб улюблена робота приносила лише позитивні емоції, а шкільне життя ніколи не заважало сімейним святам.
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З днем народження, наш дорогий наставник та вчитель! Всім, що ми знаємо, ми зобов’язані вам і надзвичайно вдячні за вашу щоденну самовіддану працю! Бажаємо вам завжди залишатися таким же глибоким, цікавим та ерудованим, не знати хвороб, печалю та бід. Більше радості, щастя та успіхів у будь-яких ваших починаннях!
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Бажаємо вам мудрості, доброти та щедрості. Щоб здоров’я не підвело. Щоб настрій завжди був на висоті. Нехай у вашій родині буде тепло та затишно. З днем народження, найкращий учитель!
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З днем народження, дорогий учителю! Дякуємо вам за чуйність та терпіння, ентузіазм та вміння надати своєчасну підтримку. Бажаємо уважних та допитливих учнів, здоров’я та простого людського щастя.
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З днем народження чудового вчителя! Нехай ваше життя буде добрим і щасливим, нехай ваша діяльність приносить радість, повагу і щастя, нехай кожен день стає успішним і радісним, нехай у вашій душі сяє яскравий промінь щастя і любові.
Найкращому вчителю з днем народження
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Вітаємо чудового педагога, талановиту людину та просто улюбленого вчителя. Нехай життя буде розфарбоване яскравими різнокольоровими олівцями. Нехай у вас завжди буде гарний настрій. Бажаємо, щоб здоров’я, потенціалу, енергії та ідей вистачило на нескінченний рух уперед. Будьте завжди активними, позитивними та просто щасливими. Всього найкращого!
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Нехай у вашій складній, але потрібній роботі завжди буде місце творчості, натхненню, енергії та ентузіазму. Нехай школярі радують, випускники не забувають, родина підтримує, а здоров’я не підводить. З днем народження, дорогий учителю!
Привітання вчителю з днем народження у віршах
Шановий вчителю, зі святом!
Бажаю щастя Вам й добра,
Причин для радості багато,
Чекає квітів хай гора.
Слова від учнів теплі й щирі
Хай зігрівають знов і знов.
Здоров’я, щастя Вам і миру,
У серці хай живе любов!
***
Як пощастило з вчителем,
Найкращий Ви у нас!
Сьогодні з днем народження
Вітаю я й весь клас.
Удачі, щастя, успіхів,
Безхмарного життя,
Розумних, тихих учнів,
Менш буднів, більше свят.
Нехай знаннями радують,
Кого навчали Ви,
Щоб кольорово й радісно
Життя Ви прожили!
***
З днем народження Вас щиро вітаєм!
Всього найкращого від учнів бажаєм,
Хай завжди збуваються мрії,
Стають реальністю плани й надії!
Домашнього затишку й сімейного тепла,
Кохання, здоров’я і тільки добра!
***
Вчителю любий, вітаємо з святом,
З найкращим у році, зі світлим Вас днем!
Бажаємо Вам, мов на крилах літати,
Хай серце палає яскравим вогнем.
Вам вдячні за людяність Вашу й підтримку,
За досвід, за мудрість та творчий підхід,
За кожну приємну й веселу хвилинку.
Бажаємо щастя Вам та довгих літ!
***
Від нашого класу сьогодні вітання,
З нагоди народження наші зізнання,
Ви, вчитель — супер, цінуємо, любимо,
З Вами знання ми цікаві здобудемо!
Шани всебічної, радощів, щастя,
Успіхів в праці та звершень найкращих.
Мрії здійснення, здоров’я міцного,
Втілення всього для Вас головного!
***
Нам із вчителем таким
Дуже пощастило.
Привітання шле весь клас
З побажанням сили!
Іноді ми не праві,
Вибачте, будь ласка.
Побажаємо краси
Та життя, мов в казці!
Кожен день та кожен рік
Будьте Ви щасливі!
Добрим буде хай життя
Та здійсняться мрії!
Листівки вчителю у день народження
Вітання з днем народження педагогу — листівки
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