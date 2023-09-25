Привітання з днем народження вчителю: гарні побажання для педагога (вірші, проза, листівки)

Ця добірка допоможе, якщо ви шукаєте ідеальне привітання вчителю з днем народження

Кожен педагог, чи то вчитель, професор чи вихователь дитячого садка, заслуговує на особливі слова у свій день народження. Це можливість висловити подяку та вдячність за все, що вони роблять для своїх учнів.

Насправді пошук ідеального поздоровлення з днем народження вчителю може виявитися непростим завданням. Але спеціально для своїх читачів "Телеграф" зробив добірку зворушливих привітань із днем народження викладачеві. Тут зібрані побажання для вчителя на день народження у віршах та прозі, а також листівки, які можна надіслати імениннику у месенджері.

Гарне вітання з днем народження вчителю своїми словами

Вітаємо з днем ​​народження чудового вчителя та добру людину. Бажаємо величезних сил та здоров’я, добробуту та безперечного щастя, цікавого та індивідуального підходу до роботи, високих досягнень, доброти навколишніх людей та гарного настрою.

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Всього найкращого! Бажаємо вам щастя та радості. Щоб улюблена робота приносила лише позитивні емоції, а шкільне життя ніколи не заважало сімейним святам.

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З днем ​​народження, наш дорогий наставник та вчитель! Всім, що ми знаємо, ми зобов’язані вам і надзвичайно вдячні за вашу щоденну самовіддану працю! Бажаємо вам завжди залишатися таким же глибоким, цікавим та ерудованим, не знати хвороб, печалю та бід. Більше радості, щастя та успіхів у будь-яких ваших починаннях!

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Бажаємо вам мудрості, доброти та щедрості. Щоб здоров’я не підвело. Щоб настрій завжди був на висоті. Нехай у вашій родині буде тепло та затишно. З днем народження, найкращий учитель!

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З днем ​​народження, дорогий учителю! Дякуємо вам за чуйність та терпіння, ентузіазм та вміння надати своєчасну підтримку. Бажаємо уважних та допитливих учнів, здоров’я та простого людського щастя.

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З днем ​​народження чудового вчителя! Нехай ваше життя буде добрим і щасливим, нехай ваша діяльність приносить радість, повагу і щастя, нехай кожен день стає успішним і радісним, нехай у вашій душі сяє яскравий промінь щастя і любові.

Найкращому вчителю з днем народження

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Вітаємо чудового педагога, талановиту людину та просто улюбленого вчителя. Нехай життя буде розфарбоване яскравими різнокольоровими олівцями. Нехай у вас завжди буде гарний настрій. Бажаємо, щоб здоров’я, потенціалу, енергії та ідей вистачило на нескінченний рух уперед. Будьте завжди активними, позитивними та просто щасливими. Всього найкращого!

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Нехай у вашій складній, але потрібній роботі завжди буде місце творчості, натхненню, енергії та ентузіазму. Нехай школярі радують, випускники не забувають, родина підтримує, а здоров’я не підводить. З днем ​​народження, дорогий учителю!

Привітання вчителю з днем народження у віршах

Шановий вчителю, зі святом!

Бажаю щастя Вам й добра,

Причин для радості багато,

Чекає квітів хай гора.

Слова від учнів теплі й щирі

Хай зігрівають знов і знов.

Здоров’я, щастя Вам і миру,

У серці хай живе любов!

***

Як пощастило з вчителем,

Найкращий Ви у нас!

Сьогодні з днем народження

Вітаю я й весь клас.

Удачі, щастя, успіхів,

Безхмарного життя,

Розумних, тихих учнів,

Менш буднів, більше свят.

Нехай знаннями радують,

Кого навчали Ви,

Щоб кольорово й радісно

Життя Ви прожили!

***

З днем народження Вас щиро вітаєм!

Всього найкращого від учнів бажаєм,

Хай завжди збуваються мрії,

Стають реальністю плани й надії!

Домашнього затишку й сімейного тепла,

Кохання, здоров’я і тільки добра!

***

Вчителю любий, вітаємо з святом,

З найкращим у році, зі світлим Вас днем!

Бажаємо Вам, мов на крилах літати,

Хай серце палає яскравим вогнем.

Вам вдячні за людяність Вашу й підтримку,

За досвід, за мудрість та творчий підхід,

За кожну приємну й веселу хвилинку.

Бажаємо щастя Вам та довгих літ!

***

Від нашого класу сьогодні вітання,

З нагоди народження наші зізнання,

Ви, вчитель — супер, цінуємо, любимо,

З Вами знання ми цікаві здобудемо!

Шани всебічної, радощів, щастя,

Успіхів в праці та звершень найкращих.

Мрії здійснення, здоров’я міцного,

Втілення всього для Вас головного!

***

Нам із вчителем таким

Дуже пощастило.

Привітання шле весь клас

З побажанням сили!

Іноді ми не праві,

Вибачте, будь ласка.

Побажаємо краси

Та життя, мов в казці!

Кожен день та кожен рік

Будьте Ви щасливі!

Добрим буде хай життя

Та здійсняться мрії!

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