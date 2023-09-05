Вітання з днем народження однокласнику: побажання імениннику у віршах та прозі, листівки

Гарні привітання з днем народження однокласнику

З однокласниками доводиться проводити багато часу у дитячому та підлітковому віці. З деякими з них за роки спільного навчання складаються по-справжньому дружні стосунки.

Не важливо, чи ви стали близькими друзями, чи вас не пов’язує нічого крім навчання в одному класі, день народження однокласника ігнорувати не варто. Добрі побажання ніколи не будуть зайвими.

Форма привітання з днем народження однокласнику залежить від того, чи будете ви присутні на урочистості, чи надішлете побажання в месенджері. У будь-якому випадку побажання однокласнику на день народження повинні бути красивими, добрими та по можливості веселими, як і побажання на день народження однокласниці.

У цій добірці "Телеграф" зібрав прозу, вірші та листівки, які можна використовувати як привітання на день народження однокласника.

Побажання однокласнику на день народження у віршах

Вітаю, друже, я тебе!

Хай день народження буде

На позитивній світлій ноті,

Щоб ти літав, як птах в польоті,

Навчався, мріяв, переміг,

Всі труднощі долати міг.

Бажаю радості і вдачі,

Щасливим будь і не інакше!

***

Однокласнику, вітаю

З днем народження тебе!

Сил, здоров’ячка бажаю,

Допомоги із небес!

Хай щастить весь рік у всьому,

Вдача буде поряд хай!

Хай завжди чекають вдома,

А на інших не зважай!

***

Однокласника вітаю з святом!

У науці — подолати гори,

Перемоги й успіхів багато,

Оптимізму й настрою — щоб море.

Щоб завжди в реальному житті

Було все, як забажаєш ти,

Був аби завжди на висоті,

Щастя у житті своїм знайти!

***

Однокласник ти найкращий

Працьовитий, не ледачий.

Митей радісних багато,

Я бажаю в твоє свято.

Хай загадані бажання,

Здійснять усі привітання.

Залишись завжди красивим

Будь прекрасним і щасливим.

***

З днем народження, товариш,

Однокласник, ти — наш друг!

Зичимо, в житті твоєму

Не було щоб темних смуг!

Щоб ти був здоровий, сильний

І навчався краще всіх,

Зичимо ще купу щастя

І гараздів, благ усіх!

***

Однокласника вітаю,

Все найкраще побажаю!

Креативним будь в навчанні,

І везучим у коханні.

Будь завжди у тренді й моді,

В курсі справ і насолоді,

Будь успішним і сміливим,

Гордим, осяйним, вродливим!

***

Вітаю, друже, будь здоровим,

Розумним, щирим і хоробрим.

Щоб гарно ти завжди учився,

Даремно в житті не сердився.

Хай буде затишним твій дім,

І щоб подобався усім.

Бажаю рости і розвиватись,

І добрим другом залишатись.

***

Шановний однокласнику,

Прийми щирі вітання!

Нехай у день народження

Здійсняються бажання!

Я зичу тобі щастя,

Любові і добра.

Бажаю, щоб щасливою

Родина вся була!

Поздоровлення з днем народження для однокласника своїми словами

З днем народження, однокласнику! 🎉🎁Нехай друзі завжди будуть поряд, вдома чекають близькі, а цілі та бажання будуть здійсненними та досяжними. Частіше посміхайся і радуйся життю, адже стільки ще світлих днів і звершень чекає попереду.

***

З днем народження, любий однокласнику. Я бажаю тобі цікавого та різноманітного життя без труднощів та нудних справ. Бажаю енергії та здоров’я. Бажаю успіху та везіння. Бажаю відмінних друзів та незабутніх пригод. Бажаю будувати великі плани, як великий полководець, та обов’язково добиватися перемог. Будь сміливим хлопцем, який процвітає у всьому 🎉🎈✨!

***

Дорогий однокласнику, з днем народження! 🎈Життєвих перемог тобі, грандіозних звершень та гігантської удачі!✨ Бажаю залишатися такою ж доброю людиною, вірним другом та веселим співрозмовником. Усього тобі найяскравішого та позитивного!🎉

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Бажаю тобі завжди залишатися таким веселим та добрим хлопцем! Нехай у навчанні на тебе чекають великі успіхи, друзі будуть тобі вірні, а життя приносить лише приємні сюрпризи! Крокуй з усмішкою тільки вперед і здійснюй усі свої мрії!🎁🎈

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З Днем народження! 🎈🎉🎁Хочу побажати тобі цього дня прагнення до нового, впевненості в будь-якому починанні та гарного настрою на кожен день. Нехай усе, про що ти мрієш, неодмінно здійснюється. Будь яскравою, талановитою та чудовою людиною. У тебе все вийде!

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Лови у свій день народження промені позитиву і, якнайчастіше, посміхайся! 😊 Бажаю тобі вірних друзів, відмінних позначок та безліч здійснених бажань! Нехай у твоєму житті буде море яскравих миттєвостей, щоб ти завжди був щасливий!

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Дорогий друг! Вітаю тебе з днем народження! Бажаю бути завжди веселим та бадьорим, успішним та красивим! 🎁🎉🎈Нехай виконаються твої заповітні бажання, з’являться цікаві знайомства, досягай перемог у спорті та творчості, здійснюй нові відкриття, а також бажаю тобі крутих святкових веселощів у колі найкращих друзів!

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З днем народження! 🎁🎉 Бажаю тобі везіння та відмінного настрою! Здійснення бажань та відмінного навчання! Нехай час проведений у стінах школи запам’ятався на довгі роки, а люди, які оточують, йшли з тобою протягом усього життя, допомагаючи тобі у всьому! Нехай усі твої мрії здійснюються, завдання вирішуються!

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Класний, веселий, добрий і милий, в міру красивий і улюблений. Ти наша гордість, радість та сміх. Твори, дивуй та підтримуй нас усіх. Ми завжди були твоїми друзями. І цього року нічого не змінимо. З днем народження вітаємо і від щирого серця бажаємо прекрасного настрою, успіхів у навчанні та везіння, приємного проведення часу та щасливого розв'язання нерозв'язних проблем. Будь здоровий завжди та радуйся кожному новому дню! Вітаємо! 🎁🎉

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